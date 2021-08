"Ojalá te pudras en el infierno": Familiares de "los 13" arremetieron contra Biden en ceremonia

Washington, Estados Unidos.

Momentos de tensión, dolor e ira se vivieron el pasado domingo en la Base Aérea Dover adonde llegaron los restos de los 13 militares estadounidenses fallecidos durante un atentado terrorista contra el aeropuerto de Kabul la semana pasada.



El presidente estadounidense, Joe Biden, duramente criticado por su manejo de la crisis afgana, recibió los cuerpos de los marines y se reunió brevemente con sus familiares que expresaron su rechazo al mandatario.



"Ese era mi hermano, ojalá te pudras en el infierno", le espetó una de las jóvenes familiares al presidente antes de retirarse, según relataron medios locales.





Mark Schmitz, padre de Jared Schmitz, uno de los jóvenes marines que murió cuando un atacante suicida detonó su chaleco explosivo en uno de los puntos de entrada al aeropuerto, criticó a Biden por referirse repetidamente a su propio hijo, Beau, fallecido hace seis años en lugar de relatar las historias de los soldados que perdieron la vida en la caótica evacuación de Kabul.

Los Schmitz le mostraron una foto de su hijo al presidente. "No olvide nunca este nombre. No olvide nunca esta cara. No olvide nunca los nombres de los otros 12, y dedíqueles un poco de tiempo para conocer sus historias de vida", le reclamó el acongojado padre a Biden.



Shana Chappell, madre del militar Kareem Nikoui, 20, también fallecido en la explosión, arremetió contra el mandatario y le gritó que la sangre de su hijo estaba en sus manos. Chappell, que también culpó a los votantes demócratas por la muerte de Nikoui afirmó que Biden 'se dio la vuelta para alejarse' sin siquiera verla a los ojos.

Desde el caos inicial en el que los afganos intentaron aferrarse a los aviones norteamericanos que partían de Kabul, hasta la muerte de 13 militares estadounidenses entre los más de 100 fallecidos que dejó un atentado suicida el jueves pasado, la evacuación de la capital afgana controlada por los talibanes ha sido dura y traumática.



La interrogante de cuánto de todo esto lastimó políticamente a Biden se repite en la Casa Blanca, en el Congreso y en una nación dividida.

Biden, quien por mucho tiempo fungió como senador y fue vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama (2009-2017), siempre se jactó de su experiencia en materia de política exterior.



Pero con aliados cercanos como Gran Bretaña molestos por el abrupto repliegue de Afganistán y China mofándose de la política exterior estadounidense, esa experiencia se ve ahora empañada.



Algunos republicanos exigen un juicio político y renuncias en el gobierno.