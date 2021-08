Nicaragua nacionaliza a familiares del expresidente salvadoreño Sánchez Cerén

Managua, Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense a tres familiares del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), quien es buscado por la Justicia de su país por cargos de supuesta corrupción, según informó este miércoles el Diario Oficial, La Gaceta.



El Ejecutivo sandinista, a través del Ministerio de Gobernación, concedió la nacionalidad nicaragüense a Salvador Antonio Sánchez Villalta, hijo del exmandatario salvadoreño, así como a una nieta y un bisnieto, ambos menores de edad.



Nicaragua también nacionalizó a la salvadoreña Ana Lidia Peña Sosa, nacida el 13 de julio de 1976 y licenciada en Relaciones Internacionales, indicó La Gaceta, en la que no se precisa si tiene algún vínculo familiar con Sánchez Cerén.



El pasado 30 de julio, el Gobierno de Nicaragua que preside el sandinista Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño, con lo que no podrá ser extraditado para responder por un caso de corrupción en su país.



Sánchez Cerén recibió la nacionalidad nicaragüense junto a su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta, y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez, también relacionado a un caso de corrupción.



"El otorgar la nacionalidad nicaragüense es un acto soberano del Estado de Nicaragua", resaltó el Ejecutivo de Daniel Ortega, en La Gaceta.



Sánchez Cerén, de 77 años, profesor y con pasado guerrillero, es el segundo expresidente salvadoreño requerido por delitos de corrupción acogido por Ortega.



El primero fue Mauricio Funes (2009-2014), quien llegó a Nicaragua en 2016 y, el 30 de julio de 2019, recibió la nacionalidad en Nicaragua, cuya Constitución, en su artículo 43, establece que "los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional".



Tanto Sánchez Cerén como Funes gobernaron El Salvador en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.



Sánchez Cerén y otros nueve exfuncionarios salvadoreños son acusados de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la Administración de Funes.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, Sánchez Cerén habría recibido 530.000 dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes, durante el primer Gobierno del FMLN, ahora partido de oposición en El Salvador.



Los cargos que enfrenta Sánchez Cerén en los tribunales son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por los que un tribunal ordenó recientemente su captura internacional.



El caso contra Sánchez Cerén se desprende de una investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal, por lo que el experiodista también es requerido por la Justicia salvadoreña. EFE