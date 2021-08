El papa: no hay que buscar a Dios en sueños de grandeza y poder

Ciudad del Vaticano, Roma.

El papa Francisco pidió hoy que no se busque a Dios "en sueños e imágenes de grandeza y poder", sino que se le reconozca en las personas que "encontramos en el camino de la vida".



"No debemos buscar a Dios en sueños e imágenes de grandeza y poder, sino que debemos reconocerlo en la humanidad de Jesús y, en consecuencia, en la de los hermanos y hermanas que encontramos en el camino de la vida", dijo el pontífice tras el rezo dominical del Angelus ante los fieles reunidos en la plaza San Pedro.

Dios "se rebajó a ser hombre como nosotros, se humilló hasta cargar sobre sí nuestros sufrimientos y nuestro pecado, y, por tanto, nos pide que lo busquemos no fuera de la vida y de la historia, sino en la relación con Cristo y con los hermanos", añadió.



"También hoy revelación de Dios en la humanidad de Jesús puede causar escándalo y no es fácil de aceptar", según el papa, que invitó a no extrañarse si Jesucristo nos provoca "crisis".



"Al contrario, preocupémonos si no nos pone en crisis, ¡porque quizás hayamos aguado su mensaje! Y pidamos la gracia de dejarnos provocar", concluyó el pontífice, que tras el Angelus saludó a varios grupos de fieles presentes en la plaza.