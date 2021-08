Malala pide defender a las niñas y a las mujeres del Talibán

Londres, Reino Unido.

La Nobel de la Paz Malala Yousafzai, que sobrevivió en 2012 a disparos de los talibanes por defender la educación de las mujeres, alertó hoy de que Afganistán vive una "crisis humanitaria".



"No podemos ver a un país retrocediendo décadas o siglos", dijo la activista pakistaní, de 24 años, en una entrevista con la cadena pública británica BBC.



"Debemos tomar posturas valientes para defender a las mujeres y las niñas" en Afganistán, subrayó Yousafzai, a quien cuando tenía 15 años un talibán le disparó en la cabeza cuando regresaba a casa en un autobús escolar.





Malala fue tratada de sus heridas en el Reino Unido, donde se asentó y ha estudiado una carrera en la Universidad de Oxford.

"No he tenido contacto con el primer ministro (británico), Boris Johnson", indicó la activista, que advirtió a los líderes mundiales de que "tienen un importante rol de liderazgo que jugar ahora mismo y deben tomar posturas valientes para proteger los derechos humanos".



"Los países deben abrir su fronteras a los refugiados afganos, a la gente desplazada", dijo la premio nobel, que llamó asimismo a "garantizar que los niños y las niñas refugiadas tienen acceso a la educación" y que "sus futuros no se pierden". EFE