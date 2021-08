Vacunas anticovid no causan infertilidad ni femenina ni masculina, según expertos

Madrid, España.

Las vacunas de la covid-19 no causan infertilidad ni a mujeres ni a hombres, según muestran los estudios científicos y explican a EFE expertos de los consejos generales de médicos y farmacéuticos, cuyas conclusiones contradicen afirmaciones viralizadas internacionalmente.



EFE Verifica ha recibido una consulta en su canal de WhatsApp acerca de la posibilidad de que estas vacunas causen infertilidad, después de que numerosas publicaciones en redes sociales de varios países hayan generado una alarma al respecto.



En España y Latinoamérica los mensajes que alertan de que estos fármacos causan infertilidad o de que existe la voluntad de esterilizar a los vacunados han sido difundidos por webs y asociaciones negacionistas, como Médicos por la Verdad o Biólogos por la Verdad.

HECHOS

Los investigadores no han hallado ninguna relación entre las vacunas de la covid-19 y la infertilidad en los estudios realizados hasta el momento aunque creen necesario recopilar más información.



No obstante, tampoco existe un planteamiento teórico que sugiera que los fármacos tienen esos efectos.



"De manera inequívoca, podemos afirmar que no existe asociación entre las vacunas frente a la covid-19 y la supuesta infertilidad", recalca Juan Martínez Hernández, miembro de la comisión asesora sobre esta enfermedad de la Organización Médica Colegial (OMC).



Para ello argumenta que ni las vacunas de ARN mensajero (ARNm) -como son la de Pfizer y Moderna-, ni las de vectores virales -como es el caso de los preparados de AstraZeneca y Janssen- contienen elementos que puedan actuar de esa forma en el organismo humano.



Añade que ni las bases de datos de efectos adversos ni la literatura científica reflejan problemas reproductivos vinculados a las vacunas de la covid-19.



En el Reino Unido, la Asociación de Científicos Clínicos y Reproductivos y la Sociedad Británica de Fertilidad han publicado conjuntamente una guía informativa en la que se indica que "no hay absolutamente ninguna evidencia, ni ninguna razón teórica, de que ninguna de las vacunas pueda afectar la fertilidad de mujeres u hombres".

Ensayos de Pfizer o Moderna

Entre las investigaciones realizadas destaca un estudio elaborado por la Universidad de Miami y divulgado el 17 de junio por la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA).



En él se concluye que las vacunas de Pfizer o Moderna son "seguras para la reproducción masculina" y no tienen un impacto negativo en la fertilidad de los hombres.



Los investigadores examinaron a 45 voluntarios varones saludables entre las edades de 18 y 35 años y evaluaron los parámetros de esperma antes y después de vacunarles.



Por el contrario, el responsable de ese estudio, Ranjith Ramasamy, ha advertido de que la propia enfermedad entraña más riesgos, puesto que "la covid-19 podría causar infertilidad masculina y disfunción sexual, pero las vacunas no".



Otros estudios realizados con animales "no indican efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto a la toxicidad para la reproducción", recuerda Carlos Fernández Moriano, del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.



Fernández Moriano señala, sin embargo, que faltan estudios por completar, algo que también indica el servicio estadounidense de información sanitaria para medios de comunicación y verificadores Health Desk.



"Hasta ahora, ningún dato sugiere ningún daño o riesgo", explica este servicio en respuesta a una consulta de EFE Verifica.

Aunque precisa que "los científicos están recopilando datos para continuar estudiando la relación entre las vacunas covid-19 y la fertilidad para asegurarse de que las vacunas no representen ningún riesgo o daño potencial para la fertilidad".



En cualquier caso, como apunta el propio Health Desk, "el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecólogos (ACOG) ha aconsejado a todas las mujeres mayores de 18 años, a las mujeres que planean quedar embarazadas, a todas las mujeres embarazadas y a las madres lactantes que se vacunen", al tiempo que ha advertido de los riesgos de contraer la covid-19 durante la gestación.



En conclusión, no hay ninguna evidencia científica ni planteamiento teórico que sugieran que las vacunas de la covid-19 pueden causar infertilidad a mujeres u hombres, frente a los riesgos que sí entraña la propia enfermedad, aunque los investigadores prosiguen con sus análisis para recabar más información. EFE