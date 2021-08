"Vamos a protegerla": AMLO garantiza seguridad a periodista amenazada por cartel Jalisco

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este martes su "solidaridad" y garantizó protección a la periodista Azucena Uresti tras las amenazas recibidas de parte de un grupo armado que dijo formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



"Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros y desde que me enteré di instrucciones para que se le atendiera y ya se estableció comunicación con ella", expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.





Agregó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ya la atendió y se estableció "un mecanismo de protección", apuntó el presidente.



"Repruebo completamente estas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma. Vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad", para que no sean "intimidados ni amenazados por nadie", agregó el mandatario.



Dijo que el Gobierno está combatiendo "en los hechos" la corrupción y la impunidad, por lo que ya no hay "protección" para ningún grupo delictivo.



Y finalizó: "Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola".



Comunicadores, activistas y organizaciones exigieron este lunes al Gobierno mexicano actuar ante las amenazas que presuntamente envió el CJNG, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del país, a periodistas y medios de comunicación.



Las asociaciones expresaron su preocupación tras los vídeos que circularon en los que un presunto líder del CJNG critica a medios como Televisa y El Universal, incluyendo una amenaza directa contra la conductora Azucena Uresti, de Grupo Multimedios.



"Exigimos a la Secretaría de Gobernación y autoridades de seguridad pública coordinarse a fin de proteger de forma urgente a integrantes de los medios, así como a Azucena Uresti y a sus familiares", demandó la asociación de periodistas Artículo 19.

México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo del mundo.



Según Artículo 19, un total de 141 periodistas han sido asesinados desde el 2000 a la fecha en posible relación con su labor. De estos, 21 se produjeron durante el actual mandato de López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.



Pero según la Secretaría de Gobernación de México, la cifra sería todavía mayor, pues al menos 43 periodistas han sido asesinados durante el Gobierno de López Obrador. EFE