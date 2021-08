Evacuan otro edificio de Miami por temor a nuevo derrumbe

Florida, Estados Unidos.

Cientos de residentes de un edificio de ocho pisos en Miami recibieron la orden de evacuación luego de que las autoridades lo calificaran como "inseguro", y más de seis semanas después del colapso del condominio Champlain Towers South en Surfside que dejó 98 muertos.



Los ocupantes de las 137 unidades del edificio ubicado cerca del aeropuerto de Miami recibieron la notificación la noche del lunes y de inmediato empezaron a hacer maletas y meter algunas pertenencias en sus vehículos, como muestran este martes medios locales.





La orden, que pone como plazo la mañana de hoy para que el edificio quede desocupado, se da luego de que el 26 de julio funcionarios locales se reunieran con los residentes para abordar la condición de la estructura, la cual figuraba en una lista de edificaciones "inseguras" hecha por las autoridades en el mes de mayo.



De acuerdo al diario Miami Herald, al día siguiente de la reunión, y tras una inspección, los funcionarios ordenaron el cierre del garaje a consecuencia de problemas en la estructura.



A pesar de no haber suministrado un plan para solucionar los fallos ni solicitar permisos para acometer obras, los funcionarios locales recibieron la semana pasada una notificación en la que fueron informados de que el edificio era seguro para habitar en vista de las reparaciones que se efectuaban.



La inspección hecha el lunes determinó que dichas reparaciones "no eran adecuadas" para el refuerzo de las columnas y ordenaron la evacuación del edificio.



"La integridad estructural ha sido degradada por el contratista que procedió con reparaciones para las que no estaba autorizado", señaló Asael Marrero, funcionario de la ciudad de Miami, al canal local NBC Miami.



La junta de propietarios había recibido una notificación el pasado 7 de julio por varias incumplimientos de la normativa, y tampoco había efectuado el obligatorio proceso de recertificación al ser una estructura de más de 40 años de antigüedad.

"Si este edificio es demolido, se irá nuestra propiedad y todos nuestros recuerdos de haber crecido aquí", expresó al canal local WSVN la residente Mya Ncastanedo.



Las autoridades locales están colaborando con los residentes para que encuentren algún albergue temporal.



El proceso de evacuación se suma a otras órdenes semejantes dictaminadas en Miami-Dade y emitidas tras el derrumbe de edificio Champlain Towers South, en la localidad costera de Surfside, que colapsó el 24 de junio por causas que aun son materia de investigación. EFE