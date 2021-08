Piden desconocer elecciones en Nicaragua por exclusión de opositores

Managua, Nicaragua.

La denominada Coalición Nacional de Nicaragua demandó este lunes desconocer las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente del país, Daniel Ortega, busca su quinto mandato, debido a la exclusión de opositores.



"Estamos llamando al no reconocimiento de un proceso electoral que carece de toda legitimidad", dijo en rueda de prensa telemática Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que forma parte de la Coalición Nacional.



Ese bloque, integrado en su mayoría por opositores que se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en abril de 2018, y sin personalidad jurídica, sostuvo que el proceso electoral, con la eliminación de partidos políticos y la exclusión de contendientes a Ortega, no representa una salida a la crisis sociopolítica en la que está inmersa el país, sino que más bien la agudizará.



El proceso electoral "no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la comunidad nacional e internacional para ser considerado un proceso legítimo y transparente", dijo, por su lado, el antiguo dirigente de la "Contra" y exprecandidato a la Presidencia de la oposición, Luis Fley, que abandonó Nicaragua por razones de seguridad.

"LAS PEORES ELECCIONES EN LA HISTORIA DE NICARAGUA"

A juicio de la Coalición Nacional, "la dictadura Ortega Murillo ha mostrado sin tapujos, su voluntad de perpetuarse en el poder, mediante un descarado fraude electoral, en una de las peores elecciones en la historia de Nicaragua".



"Bajo amenazas y prebendas, la dictadura organizó su circo electoral con partidos políticos satélites que no han sabido estar a la altura de las demandas de la ciudadanía y que han usurpado históricamente la lucha de un pueblo que aún resiste con dignidad clamando libertad, justicia y democracia", apuntó Fley.



La Coalición Nacional dijo que no respaldará ni promoverá la participación ciudadana "en la farsa electoral, que solo dará como resultado la perpetuación de Ortega y (su esposa, la vicepresidenta Rosario) Murillo en el poder, porque bajo las condiciones actuales no existe ninguna garantía de que el voto ciudadano sea respetado".



Ese bloque expresó, además, su solidaridad con la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), tras la cancelación de su personalidad jurídica.



El viernes pasado, el Consejo Supremo Electoral (CSE) resolvió ilegalizar al partido CxL, que encabezaba, junto a un partido indígena y una organización civil, la principal alianza electoral opositora.

ONU Y OCCIDENTE CUESTIONAN PROCESO ELECTORAL

Esa decisión ha sido criticada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que advirtió que eliminar partidos políticos "no está en línea con los estándares de derechos humanos y resultan incompatibles con elecciones libres y justas".



Canadá, El Reino Unido, España, Estados Unidos, y la Unión Europea (UE) también han cuestionado la descalificación del principal bloque opositor y el arresto de dirigentes opositores, y han dicho que el proceso electoral nicaragüense ha perdido toda credibilidad.

El Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo en un comunicado que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo, "quieren ganar las elecciones sin competencia".



En el actual proceso electoral las autoridades nicaragüenses han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales que están siendo investigados por supuesta "traición a la patria".



El Consejo Electoral también ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.



Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Murillo, en las elecciones de noviembre. EFE