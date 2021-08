Nueva York prepara proceso de destitución contra Cuomo por acoso sexual

Nueva York, Estados Unidos.

La Asamblea estatal de Nueva York dijo este jueves que está cerca de completar su investigación sobre los supuestos casos de acoso sexual protagonizados por el gobernador, Andrew Cuomo, y considerará "pronto" artículos para un proceso de destitución.



Así lo señaló en un comunicado el presidente de la comisión judicial de la Asamblea, Charles Lavine, que anunció que se ha dado a los abogados de Cuomo de plazo hasta el día 13 de agosto para presentar alegaciones en su defensa.



Según la nota, "la investigación de la comisión se está acercando a su fin y la Asamblea considerará pronto posibles artículos de 'impeachment'" contra el gobernador, que ha perdido el apoyo de sus compañeros demócratas en la cámara legislativa tras la publicación esta semana de un informe de la Fiscalía General detallando los supuestos casos de acoso.



El informe de la fiscal de Nueva York, Letitia James, es el resultado de cinco meses de investigación sobre varias alegaciones de acoso contra Cuomo, tras entrevistar a 179 personas y obtener 74.000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos.



James señaló que el gobernador infringió "leyes estatales y federales" al "acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados", entre 2013 y 2020.



Cuomo ha negado en todo momento las acusaciones y se ha resistido hasta ahora a dimitir a pesar de los repetidos llamamientos de muchas figuras políticas, incluido el presidente del país, Joe Biden.



La Asamblea estatal había iniciado ya en marzo una investigación en torno a Cuomo, que abarcaba varios escándalos, entre ellos las denuncias de acoso y su gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia.



La Cámara Baja de Nueva York puede dar luz verde al proceso de destitución del gobernador con un voto por mayoría simple, al que seguiría un juicio político en el Senado estatal, que también está controlado por los demócratas.



Si Cuomo es condenado en ese proceso, tendría que abandonar el cargo y sería reemplazado por su número dos, Kathy Hochul.



Los llamamientos a la dimisión del gobernador no han parado desde que el martes se dio a conocer el informe de la Fiscalía General, que dejó a Cuomo sin el apoyo de algunos de los grupos que más fieles le habían sido.

Hoy, el alcalde de la Gran Manzana, el también demócrata Bill de Blasio, advirtió que la negativa de Cuomo a renunciar está "haciendo daño" a los neoyorquinos.



"Alguien que pasa 11 horas teniendo que testificar sobre su acoso y asaltos sexuales no es alguien que está centrado en luchar contra la covid, lograr ayuda federal o dar apoyo con los alquileres a quien lo necesita", dijo De Blasio, que desde hace años mantiene una tensa relación con Cuomo.



El alcalde recomendó al gobernador que se aparte y cierre su carrera política con "un acto de dignidad", aunque consideró poco probable que lo haga. EFE