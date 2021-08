El Salvador, primer país de la región en adquirir vacunas para toda su población meta

San Salvador.

El Salvador recibió este miércoles un nuevo lote de vacunas contra el coronavirus con lo que ha alcanzado el número de dosis necesario para inmunizar a su población meta que es de 4,5 millones de habitantes.



Se trata de un cargamento de 169.650 dosis de la farmacéutica Pfizer compradas por el Gobierno de Nayib Bukele, con lo que el país centroamericano cuenta con más de 10 millones de vacunas.



De acuerdo con información de la Secretaria de Prensa de la Presidencia, las adquisiciones de la vacuna Pfizer que el Gobierno ha efectuado se clasifican en 740.610 dosis por compra directa y 65.880 por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sumando un total de 806.490.





El titular del Ministerio de Salud (Minsal), Francisco Alabí, señaló este miércoles que 1,5 millones de salvadoreños han sido inmunizados con las dos dosis.



El país centroamericano inocula dosis de los laboratorios Moderna, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm y la meta de las autoridades de Salud es aplicar las dos dosis de la vacuna anticovid a 4,5 millones de salvadoreños.



El Salvador registró el martes 9 nuevas muertes a causa del coronavirus, con lo que acumula 2.672 decesos, según los datos alojados el sitio oficial covid19.gob.sv del Ministerio de Salud.

Mientras, el número de contagios es de 87.498 y el mayor número de positivos se registra en personas entre los 20 y los 39 años con un total de 36.446 casos. Le sigue el grupo de entre 40 a 59 años con 32.744 y los de entre 60 a 70 años con 11.107 casos, indican las estadísticas.



Las autoridades de Salud han intensificado el llamado para el uso de la mascarilla, aunque no es obligación portarla, para evitar el incremento de contagios que por consecuencia genera más muertes.



En el país circula la variante delta, una de las cuatro variantes de preocupación registradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ya se reporta un caso. EFE