Amanda Knox acusa a película de Matt Damon de facturar con su trágico caso

California, Estados Unidos.

La actriz estadounidense Amanda Knox, que saltó a la fama después de estar en el centro de un caso criminal de alto perfil en el que finalmente fue absuelta, acusó a una nueva película de "sacar provecho" de su caso.



"Stillwater", estrenada en los cines norteamericanos el viernes, cuenta la historia de un estadounidense (Matt Damon) que viaja a Francia para intentar ayudar a su hija (Abigail Breslin), en prisión tras ser acusada del asesinato de su amiga a quien ella dice no haber matado. En esa tarea le ayuda una francesa (Camille Cottin).



Su director, Tom McCarthy, dijo que estaba vagamente "inspirado" por el caso en el que estuvo involucrada Amanda Knox, al tiempo que afirmó que su guión era diferente.



Knox, ahora de 34 años, estalló el jueves en una serie mensajes en su cuenta de la red Twitter: "¿Mi nombre me pertenece? ¿Mi cara? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Mi historia? ¿Por qué mi nombre se refiere a eventos en los que no participé? Vuelvo a estas preguntas porque otros continúan beneficiándose de mi nombre, rostro e historia sin mi consentimiento. Más recientemente, la película #STILLWATER", escribió Knox.



La hoy actriz y su novio Raffaele Sollecito fueron condenados por el asesinato en 2007 de su compañera de cuarto británica Meredith Kercher en Perugia, Italia, mientras las mujeres estudiaban allí.



El juicio fue una sensación en los medios a ambos lados del Atlántico y Knox pasó cuatro años en prisión antes de que su condena fuera anulada en 2015.

Según el director de la cinta, su idea era "dejar el caso de Amanda Knox atrás" y que simplemente se hizo el argumento "alrededor" de la base de la historia de una estudiante estadounidense en el exterior que queda envuelta en un crimen "sensacional" y termina presa.



Pero Knox tomó nota de una aseveración de la revista Vanity Fair, en la que señala que la película "está directamente inspirada en la saga de Amanda Knox".



Y precisamente, Knox dice que lo de "saga" refiere al asesinato de Meredith Kercher por un pordiosero llamado Rudy Guede, quien fue sentenciado a 16 años de prisión por el crimen en un juicio por separado en Italia en 2008. Y que entonces la historia pasa a ser "sobre una mujer estadounidense que NO estuvo envuelta en un crimen sensacional y aún fue sentenciada erróneamente".