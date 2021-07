EEUU denuncia expansión del arsenal nuclear de China tras detectar construcción de silos

Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos se mostró este miércoles "profundamente preocupado" por las señales de que China puede estar construyendo dos grandes campos de silos de misiles nucleares, y acusó a Pekín de ignorar "décadas de estrategia" global sobre los arsenales atómicos.



Un portavoz del Departamento de Estado aseguró a Efe que el gigante asiático está "acelerando su escalada nuclear", después de que un informe independiente estadounidense asegurara que China está construyendo un nuevo campo de silos de misiles.



"Esta escalada es profundamente preocupante, plantea dudas sobre cuál es la intención de China y demuestra la importancia de buscar medidas prácticas para reducir los riesgos nucleares", afirmó a Efe el portavoz, que pidió el anonimato.





La fuente se refería a una investigación publicada este lunes por el centro de estudios estadounidense Federation of American Scientists (FAS), según la cual China está construyendo un campo de silos en la región noroccidental de Xinjiang.



Los investigadores de FAS, que se basaron en imágenes por satélite, calculan que ese campo, ubicado cerca de la ciudad de Hami, tendrá una capacidad potencial de 110 silos, que son instalaciones subterráneas diseñadas para almacenar misiles nucleares.



El revelado por el informe de FAS es el segundo presunto campo de silos en China que sale a la luz en el último mes, tras el denunciado a principios de julio por otros investigadores estadounidenses en el centro de estudios de no proliferación James Martin, en Monterey (California).



Ese centro californiano, que también se basó en imágenes por satélite, aseguró que China construía hasta 120 silos para albergar misiles balísticos intercontinentales en una zona desértica cerca de la ciudad de Yumen, en la provincia noroccidental de Gansu.



La suma de los dos presuntos campos de silos bajo construcción supone "la expansión más significativa hasta ahora del arsenal nuclear chino", opinaron los investigadores de FAS en su informe.



El Pentágono calcula "que la capacidad nuclear de China se duplicará a lo largo de la próxima década", aseguró este miércoles a Efe un portavoz del Departamento de Defensa, Marty Meiners.



Aunque es improbable que eso permita a China situarse en paridad con Estados Unidos y Rusia en cuanto a su arsenal nuclear en la próxima década, a Washington le parece preocupante la falta de transparencia de Pekín y las señales de que está tratando de obtener "armas navales" y sistemas aéreos similares a los rusos.



"A pesar del hermetismo de China, esta rápida escalada es cada vez más difícil de ocultar y muestra cómo China se está desviando de décadas de estrategia nuclear basada en la disuasión mínima", apuntó el citado portavoz del Departamento de Estado.



Esa situación demuestra "por qué conviene a todos que las potencias nucleares hablen directamente unas con otras sobre cómo reducir los peligros nucleares y evitar los errores de cálculo", agregó.

Según el informe de FAS, China "parece tener aproximadamente 250 silos bajo construcción" en total, "más de diez veces el número de silos de misiles balísticos intercontinentales que están ahora en operación" en el país, que son unos 20.



Esos 250 presuntos silos bajo construcción superan el número de instalaciones de ese tipo que opera Rusia, y equivalen a "más de la mitad" de la capacidad para misiles intercontinentales de Estados Unidos, señala el documento.



Mientras que Estados Unidos y Rusia poseen actualmente unas 4.000 cabezas nucleares, China tiene unas 350, según las estimaciones de FAS, que subraya que no está claro cómo usará el gigante asiático sus nuevos silos ni cuántas ojivas podrá albergar. EFE