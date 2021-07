Colombia pide a Biden declarar a Venezuela país promotor del terrorismo

Caracas, Venezuela.

El presidente colombiano, Iván Duque, pidió este lunes a Estados Unidos que declare a Venezuela país promotor del terrorismo porque, según dijo, allí se protege a las guerrillas del ELN y a disidencias de las FARC que perpetraron atentados contra una brigada militar y contra su helicóptero.



"Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria, por parte de los Estados Unidos, también, como un país promotor del terrorismo", dijo Duque en el III Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, que se desarrolla en Bogotá y en el cual participa el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg.



El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró el jueves pasado que tanto el atentado contra Duque el pasado 26 de junio, cuando viajaba en el helicóptero presidencial, como contra la Brigada 30, ubicada en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, cometido once días antes, "fue planeado desde Venezuela".



En esa línea, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró en esa ocasión que las autoridades colombianas tienen pruebas de que esos atentados fueron perpetrados por el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, que están lideradas por alias "Jhon Mechas" y se refugian en Venezuela.



El Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC reconoció en un video publicado el fin de semana que fue el autor del ataque contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, donde explotó un carro bomba, y del atentado contra Duque y parte de su gabinete, cuando se transportaban en el helicóptero presidencial.



SANCIONES A LOS PROTECTORES



Duque dijo hoy que es necesario "afinar" los sistemas de inteligencia para "darnos cuenta de dónde están esos protectores de esas estructuras (grupos criminales) y apelar a sanciones".



Según el gobernante colombiano en Venezuela están protegidos los alias "Iván Marquez", "El Paisa" y "Romaña", que comandan las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y esa guerrilla en noviembre de 2016.



En Venezuela, según Duque, también están Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias "Pablito", y "Antonio García", cuyo verdadero nombre es Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, que asumió la jefatura del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras la renuncia de Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino".



"Así como hemos visto que hay países que albergan en su territorio a quienes han cometido esos hechos (atentados) y, además, se arrogan la capacidad de hacerlo y lo dicen ante el mundo, hoy también podemos ver casos que son absolutamente incontrovertibles, embajador", agregó el mandatario.



El presidente detalló que esa declaración, de Venezuela como país promotor del terrorismo, tiene como objetivo no solo develar una relación "connivente y perniciosa", sino también que "ellos puedan tomar un camino: o seguir patrocinando el terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando".

El embajador Goldberg aseguró por su parte que Colombia y Estados Unidos comparten valores y democracia y por eso "estamos trabajando en contra del terrorismo".



Goldberg recordó que las dos naciones basan sus relaciones en un "conjunto de valores compartidos" como la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.



Duque también insistió en que el terrorismo es una "amenaza global" pero que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos el "mundo consolidó la reacción de los cuerpos de seguridad internacional para entender que este fenómeno tiene que ser desmantelado y enfrentado con todas las capacidades".