Cada vez más países en Europa optan por el pasaporte covid en interiores

Cada vez más países en Europa están optando por imponer el certificado covid para muchos actos corrientes de la vida social, incluso a la hora de tomar algo en un bar o un restaurante o utilizar un medio de transporte de largo recorrido.



La Asamblea francesa aprobó la madrugada del viernes en primera lectura el proyecto de ley para la utilización obligatoria de este certificado en algunos actos sociales y que también obliga a vacunarse al personal sanitario y a todos los profesionales que tratan cotidianamente con personas vulnerables.



La tramitación ahora pasa al senado y el el Ejecutivo del presidente Emmanuel Macron pretende que la aprobación definitiva se dé durante el fin de semana, para que su aplicación general tenga lugar desde comienzos de agosto, en plena temporada vacacional.





El Ejecutivo ya había impuesto el certificado sanitario desde el pasado miércoles en los cines, los teatros y todos los espectáculos culturales y deportivos que reúnen a más de 50 personas.



En agosto, si se cumplen los planes del Gobierno, se requerirá también para el transporte público de largo recorrido (autobuses, trenes, aviones y barcos), para tomar algo en un bar o un restaurante, pero también para hacer una visita a un hospital o una residencia de mayores.



Italia, el último en incorporarse



Italia ha sido el último país europeo en decantarse por el pasaporte covid: a partir del 6 agosto será obligatorio mostrar el certificado sanitario antes de sentarse a la mesa en un bar o un restaurante, pero también si se va a un cine, un teatro, un estadio o un concierto.



El certificado no será necesario para consumir en la barra ni en las terrazas.



El primer ministro, Mario Draghi, señaló que de este modo "los italianos podrán seguir divirtiéndose con la garantía de encontrarse entre personas que no son contagiosas" y defendió el decreto como "una medida que da serenidad".



En Grecia, lleve su pasaporte covid al restaurante



Desde el pasado día 16, en Grecia solo pueden acceder a los locales de hostelería y ocio las personas que demuestren mediante su pasaporte covid que han sido vacunadas o han pasado el coronavirus en los últimos seis meses. Aquellas que solo presenten una prueba negativa no podrán entrar.



Para atajar la expansión del virus, el Gobierno griego ha hecho obligatoria la vacuna para los trabajadores en las residencias de mayores y el personal sanitario, los primeros a partir de mediados de agosto, y los segundos en septiembre, y no se excluye que se extienda esta medida para los docentes.



En España...Canarias y Galicia



En España, el archipiélago atlántico de Canarias y la región de Galicia (noroeste) han sido las dos primeras comunidades autónomas en exigir el certificado de vacunación o una prueba negativa de la Covid para entrar en los locales de hostelería de aquellos municipios con alta propagación del virus.



En Canarias, la decisión se tomó ayer jueves cuando se elevó el nivel de alerta epidemiológica en varias de sus islas, mientras que en Galicia entrará en vigor mañana. Otras regiones, como la comunidad valenciana, se lo están planteando también.



El Reino Unido planea introducirlo, pero en septiembre



El Gobierno británico planea introducir en Inglaterra la obligación de mostrar el certificado de vacunación en discotecas a partir de finales de septiembre, cuando se prevé que toda la población de más de 18 años habrá tenido la oportunidad de vacunarse.



De momento, solo "recomienda" a las empresas o comercios que acogen multitudes pedir ese "pasaporte" sanitario (carta o registro digital de la Sanidad pública), pero advierte de que podría legislar en el futuro para imponerlo en grandes eventos al aire libre, como festivales, conciertos, funciones de teatro o acontecimientos deportivos.



Los pubs irlandeses también lo pedirán a partir del lunes



El Gobierno irlandés ha redactado una ley para permitir que bares y restaurantes sirvan a partir del próximo lunes en interiores a personas que presenten el certificado digital covid, con el que demuestran que están vacunados con la pauta completa.



Los responsables de los establecimientos hosteleros podrán verificar el cumplimiento de las normas a través de una aplicación móvil de código personal QR o con la versión impresa del certificado.



En Portugal, certificado para bares y restaurantes



En Portugal, las zonas más castigadas mantienen el toque de queda entre las 23 y las 5 horas. Bares y restaurantes deben cerrar a las 22.30 y para acceder al interior es obligatorio presentar un certificado digital o un test negativo, aunque es posible consumir en las terrazas sin prueba alguna.



También los espectáculos culturales terminan a las 22.30; los eventos sociales como bodas y bautizos pueden celebrarse con la mitad del aforo y se permiten los deportes al aire libre.



En Croacia solo en actos con hasta mil asistentes



Tras registrar una subida del 35% de los casos de covid-19 en una semana, sobre todo en la costa adriática, Croacia decidió hoy limitar en las regiones turísticas las reuniones a 15 personas en espacios privados, hasta 50 en espacios públicos, y hasta mil si los asistentes presentan un certificado covid.



En Bélgica, certificado a partir del 13 de agosto



En Bélgica, el certificado de vacunación será válido a partir del 13 de agosto para poder acceder a eventos de 1.500 personas o más que se lleven a cabo en el exterior.



Además, el certificado será válido a partir del 1 de septiembre para eventos que se desarrollen en espacios cerrados.