Rusia realiza ensayos para desconexión de la red global de internet

Moscú, Rusia.

Rusia ha realizado unos ensayos para poner a prueba la "resiliencia de internet" en el país, ante su eventual desconexión de la red global, confirmó hoy el Kremlin.



"Sabemos sobre la realización de esos estudios. Responden a la demandas de actualidad", dijo a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al confirmar los ensayos, realizados por Roskomnadzor, el regulador estatal de telecomunicaciones.



El portavoz del Kremlin señaló que en el mundo de hoy muchos países hablan en el idioma de "sanciones y restricciones", por lo que "hay que estar preparados para todo".



El diario ruso RBC reveló la víspera que las pruebas para la desconexión de internet se llevaron a cabo entre el 15 de junio y el 15 de julio con la participación de todos los principales operadores de este servicio.



El objetivo de los ejercicios fue probar la capacidad del segmento ruso de internet de funcionar en caso de bloqueos externos y otras amenazas, según fuentes del sector de telecomunicaciones, consultadas por el medio ruso.



De acuerdo con esas fuentes, a la espera del resultado oficial de las pruebas, fueron reconocidas como "exitosas" de forma preliminar.



Roskomnadzor aseguró que los ejercicios para probar "la seguridad" de internet en Rusia tienen un carácter anual.

Los nuevos ensayos se producen en medio de una ofensiva de Rusia contra los gigantes de internet a los que las autoridades de este país acusan de no respetar la legislación local.



Este jueves, un tribunal moscovita impuso nuevas multas a Facebook y Twitter por no eliminar contenidos prohibidos con lo que el total de las sanciones acumuladas por ambas compañías asciende a 49 millones (unos 657.000 dólares) y 26 millones de rublos (349.000 dólares) desde los inicios de 2021.



Rusia aprobó en 2019 una ley sobre el "internet soberano", que abre la posibilidad para una eventual desconexión de la red global ante un ataque desde el extranjero. EFE