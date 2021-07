Imponen millonaria multa a Samuel García por no pagar publicaciones de Mariana Rodríguez

Ciudad de México.

El Gobernador electo del estado mexicano de Nuevo León, Samuel García, informó este miércoles que el Instituto Nacional Electoral (INE) le notificó que debe pagar una multa de 55 millones de pesos como cargo de servicios que le prestó en campaña su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.



García afirmó el INE busca cobrarle por las historias de Instagram y fotografías que subió en sus redes sociales su esposa durante su campaña a la Gubernatura.



"Hace dos horas, al subirme al vuelo, me entero que el INE, su Unidad de Fiscalización, me quiere poner una multa de 55 millones de pesos, ¿qué hice? Gané a la buena, sin trampas, todo legal, por más de 9 puntos, ¿por qué me van a multar?", señaló García.

El tamaño de injusticia que el INE pretende hacer en Nuevo León: al Partido Verde solo lo multarán con 40 mdp por pagar 20 mdp a influencers por promoción en veda electoral, pero a mí me quieren multar con 55 mdp por fotos e historias que mi esposa Mariana subió a sus redes. pic.twitter.com/BXeaItc0JK — Samuel García (@samuel_garcias) July 21, 2021





"Bueno, para todos los que conocen a Mariana Rodríguez, el INE quiere que Mariana me cobre por subir historias a su Instagram de mi campaña, 27.8 millones de pesos. Y como no me cobró, (me ponen) una multa de 55 millones de pesos".



García afirmó que pedirá la resolución y la "tumbará" porque no es legal lo que está haciendo el Instituto.



"Y como soy abogado, la voy a tumbar porque es una mafufada, es antijurídica, inconstitucional", expuso García.



"Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión. Y es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, valen 27 millones y una multa de 55 millones de pesos. Confío en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta", agregó.

Vea: Mariana Rodríguez, la influencer que revoluciona la política en México

El aún senador mexicano, que ganó en las elecciones de gobernador del 6 de junio y asume el puesto el 4 de octubre, publicó una imagen en la que está con su esposa, mientras se queja de la actuación del INE.



"Ahora resulta que mi esposa no me puede ayudar en mi campaña, y que me tiene que cobrar 40 mil pesos por story o foto que suba a su Instagram. ¿Lo pueden creer? Yo tampoco", concluyó.