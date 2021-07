Con un 75 % de vacunados, Miami vive un fuerte repunte de la covid-19

Florida, Estados Unidos.

La alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, llamó este miércoles a los no vacunados contra la covid-19 a hacerlo, para que el condado no vaya "para atrás" en la pandemia, en medio de una escalada de la tasa de positividad y las hospitalizaciones, como ocurre en otros puntos de Estados Unidos.



La tasa de positividad en Miami-Dade, el condado más poblado de Florida, que es el tercer estado de EEUU con más casos acumulados de covid-19 y el cuarto en número de muertes, está subiendo de manera firme y pasó del 3,6 % a un 8,3 % en menos de un mes.



Las hospitalizaciones también están en escalada, según datos oficiales.





En los hospitales del sistema de salud Jackson, el más importante del condado y de toda Florida, en las últimas tres semanas el número de ingresados con covid-19 aumentó un 178 %.



Por ese motivo, desde hoy no se permite el acceso a esos hospitales de acompañantes o visitantes. Solo puede entrar pacientes.



Un 95 % de los ingresados son personas no vacunadas y más del 40 % tienen menos de 50 años, de acuerdo con los datos suministrados por la Alcaldía de Miami-Dade.



"No vayamos para atrás, vacúnate", escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter este miércoles, un día después de haber firmado una declaración conjunta con otros funcionarios electos, responsables de organizaciones de salud y de la Policía sobre el resurgir del virus.



"Sin lugar a dudas Miami-Dade ha hecho grandes progresos en lidiar con el coronavirus, pero las tendencias recientes muestran claramente que la pandemia no ha terminado", subraya la declaración, en la que se destaca el hecho de que la tasa de vacunación en el condado sea superior al 75 %.



Es un "hito" sin el cual esta nueva ola de la pandemia hubiera pegado más duro, reconocen los firmantes, para advertir del peligro que representan las nuevas variantes, "más contagiosas y peligrosas" del virus, "particularmente la Delta".



En la declaración, como hizo este miércoles la alcaldesa, se pide a la gente que se vacune "lo antes posible" para impedir que las variantes se sigan propagando rápidamente en la comunidad, en un momento en que la economía "está resurgiendo y la gente de todo el país participa en grandes eventos".



Al respecto piden a los residentes en Miami-Dade que lleven máscaras cuando estén en lugares donde haya mucha gente y especialmente los no vacunados y los niños menores de 12 años.



Recuerdan el hecho de que durante casi un año y medio los trabajadores de la salud y de primeros auxilios pusieron su vida en juego e hicieron enormes esfuerzos para proteger a la gente a fin de insistir en que la vacunación es segura y efectiva.

De acuerdo con cifras del Departamento de Salud de Florida, que ya solo informa de la incidencia de la covid-19 una vez por semana, el número de casos confirmados aumentó del 9 al 15 de junio a un ritmo no visto en meses con un total de 45.603 nuevos contagios.



La tasa de positividad en el estado alcanzó el 11,5 % y hubo 59 fallecimientos por covid-19 en ese periodo.



Desde el 1 de marzo de 2020 se han registrado en este estado 2.406.809 casos y 38.388 muertes a causa de la covid-19, con 59 muertes durante esta semana y un promedio diario de 6.515 contagios. EFE