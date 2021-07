Critican a Biden por incumplir promesa de no construir más el muro fronterizo de Trump

Miami, Estados Unidos

Grupos de activistas denunciaron este jueves que el presidente Joe Biden está incumpliendo en Texas su promesa de no construir "ni un pie más" del muro fronterizo que impulsaba su predecesor, Donald Trump.

Los grupos Coalición No Muro Fronterizo del Valle del Río Grande, Texas Civil Rights Project y Voces Unidas aseguraron que informes sobre el terreno indican que se están construyendo más secciones del muro como parte de la reparación de diques dañados por la construcción de la barrera fronteriza.

Este sistema de diques fue construido para proteger a las regiones del sur de Texas de las inundaciones estacionales y un posible desbordamiento del río Grande, o río Bravo como se lo conoce en México.

LEA: Ofrecen ayuda a indocumentados para regularizarse tras aprobación de reforma de Biden

Pero estos grupos critican que la Administración de Biden, tras detener la construcción del muro fronterizo en su primer día en el cargo el pasado 20 de enero, se comprometió a reparar los diques dañados sin expandir el muro.

Los grupos aseguraron que esta nueva construcción implica instalar "barandillas" sobre sistemas de diques reformados y que se está llevando a cabo la "voladura" de tierras para poner concreto (cemento).

A ello hay que sumar, denunciaron, que los "daños asociados con la construcción del muro fronterizo en Texas todavía permanecen", como la expropiación de tierras y el daño al medioambiente.

ADEMÁS: Gobierno de Biden no permitirá que cubanos y haitianos entren ilegalmente por vía marítima a EEUU

"Barandillas o no, estos son muros fronterizos y no podemos engañarnos pensando que son reparaciones de los diques comprometidos que la Administración identificó a principios de este año", dijo Eduardo Martínez, miembro de la Coalición No Muro Fronterizo del Valle del Río Grande.

Martínez indicó que, a pesar de lo que la Administración quiere que crean, la "construcción del muro fronterizo continúa en el sur de Texas".

Por eso, estos grupos piden a la Casa Blanca que se detenga "inmediatamente la construcción en curso" porque, en caso contrario, la "historia se repetirá".

"Así como el presidente (Barack) Obama terminó el muro fronterizo para (George W.) Bush, el presidente Biden hará lo mismo por Trump", aseguraron en un comunicado.