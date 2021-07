Rusia "hará todo lo posible" para entregar vacunas a Guatemala

Ciudad de Guatemala.

Rusia hará "todo lo posible" para entregar las vacunas anticovid Sputnik V que compró Guatemala, dijo este miércoles el embajador ruso en el país centroamericano, y confirmó que las partes están renegociando el contrato, ante el retraso en los envíos.



"Quisiera asegurar que la Embajada de Rusia hará todo lo posible para facilitar y propiciar los contactos directos y operativos entre las autoridades guatemaltecas responsables y el FRID a fin de encontrar soluciones mutuamente aceptables para el suministro de la vacuna rusa a Guatemala", indicó el embajador Vladimir Vinokúrov.



Vía redes sociales, el diplomático admitió que trabajan como intermediarios para la renegociación del acuerdo inicial de 16 millones de dosis de la vacuna entre el Fondo Ruso de Inversión Directa (FRID) y el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.



"Por el momento, ambas partes están negociando una revisión del contrato y la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables", sostuvo.



"En cuanto a los envíos de la vacuna Sputnik V a Guatemala durante los meses de mayo a junio, hubo complicaciones derivado de la situación global del coronavirus por la aparición de nuevas cepas más peligrosas y mortales. Esto ha provocado una escasez de vacunas a nivel mundial", justificó el diplomático.



Hace una semana, la ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, informó que estaban considerando pedir al FRID la devolución de casi 79,6 millones de dólares pagados por 8 millones de dosis, la mitad del contrato, si este no cumplía con la entrega del inmunizante a tiempo.



"Nuestra propuesta [a Rusia] es que lo que hemos pagado hasta hoy se convierta en el 100% del contrato", declaró Flores sobre las opciones de renegociación que evaluaban antes de llegar a la devolución del pago, es decir, cerrar la operación en 8 millones de dosis y ya no en las 16 millones iniciales.

Vea: Estados Unidos reforzará seguridad en fronteras de Guatemala



Tras la polémica, el sábado pasado Guatemala recibió 200.000 dosis de la vacuna rusa y se espera que en los próximos días ingrese un lote similar, aunque no se tiene un cronograma de próximos envíos. Antes de esa entrega, el país había recibido 150.000 dosis.



La compra de las vacunas rusas ha generado críticas y el vicepresidente, Guillermo Castillo, quien ha tenido abiertas discrepancias con Giammattei sobre la dirección del gobierno, pidió una investigación sobre el contrato.



Guatemala, con cerca de 17 millones de habitantes, acumula más de 305.300 casos y 9.500 muertos por covid-19. La vacunación, que inició en febrero avanza a marcha lenta y hasta ahora solo 980.255 personas han recibido las dos dosis del inmunizante de distintos laboratorios.