Empleados federales dicen que personal no calificado cuidó a niños migrantes

Washington.



Miles de niños migrantes bajo custodia del gobierno del presidente Joe Biden han estado a cargo de personal sin calificaciones para esa tarea en el campamento abierto en la base militar de Fort Bliss (Texas), afirmaron este miércoles dos empleados federales.



La cadena NBC de televisión citó una carta enviada a comités del Congreso por Laurie Elin y Justin Mulaire, que son personal de la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo que fueron asignados temporalmente a Fort Bliss.



En mayo, cuando en el campamento para migrantes en Fort Bliss albergaba unos 5.000 niños y niñas, el Departamento de Salud contrató a la firma Servpro, que se especializa en limpiezas después de desastres por agua, fuego o tormentas.



Según NBC, esa firma "no tiene un historial de haber manejado un contrato relacionado con el cuidado de niños" y el personal en Fort Bliss no habla español.



El secretario de Salud, Xavier Becerra, dijo la semana pasada que el Gobierno se ha esforzado por transferir los menores migrantes a otros centros de alojamiento o a sus familiares cuando son localizados en EE.UU.



Hacia fines de junio, Fort Bliss albergaba menos de 800 menores de edad. El Gobierno tiene, actualmente, poco más de 14.000 niños migrantes bajo su custodia en diferentes sitios del país.



Kim Brooks, una portavoz de Servpro, dijo a NBC que la empresa tiene más de 1.700 franquicias, y que fue una de ellas la que firmó el contrato con el Gobierno.



"Cuando supimos de este asunto, inmediatamente advertimos al operador de la franquicia que ésas no son ofertas de servicio aprobadas por Servpro", añadió.



Un abogado que representa a Elkin y Mulaire dijo que "las condiciones que vieron causaron daño físico, mental y emocional a los niños" y que los responsables del manejo del campamento en Fort Blis "ignoraron sus preocupaciones".



Los contratistas de Servpro dijeron a Elkin y Mulaire que ninguno de los supervisores en las carpas (tiendas) donde están alojados con los niños "interactuaban con ellos a menos que un niño, específicamente, se acerca a ellos".



Los menores dijeron que no tenían ropa interior y medias suficientes, por lo cual eran renuentes a hacer ejercicio o bañarse porque carecían de ropas limpias para cambiarse, indicaron los denunciantes.