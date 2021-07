"En la banquita donde vendía dulces, ahora con mi título": Joven se viraliza en redes sociales e inspira

Veracruz, México.



Una joven se ha viralizado en redes sociales, luego de compartir una imagen sentada desde una banca, en donde solía vender dulces, con su título universitario de Ingeniería Química en la Universidad Veracruzana, en Coatzacoalcos.



La publicación de Evelin López Hipólito (25), de México, se viralizó en redes sociales y su historia ha inspirado a miles de jóvenes que anhelan culminar sus estudios universitarios a pesar de sus necesidades económicas.



"En la banquita donde vendía dulces, con mi título ", escribió la joven en su cuenta de Facebook y su mensaje se ha compartido casi 10 mil veces.

Según López, la banca es representativa, pues ella también recorría los salones para vender sus productos. "Yo andaba con la maletita por toda la escuela, pero muchas veces ahí (la banquita) era mi estación y se me acercaban a comprar dulces", relató en El Universal.



Al ver la necesidad en casa, la hija de padres taxistas, decidió comenzar a generar sus propios ingresos para cubrir los gastos universitarios, pues su hermana también se encontraba estudiando una carrera.



"Tuve la oportunidad de ir a un centro de investigación en Yucatán y realicé un proyecto de investigación que llevó por nombre 'Efecto de la modificación superficial de películas poli con hidróxido de sodio, sobre sus propiedades fisicoquímicas'. Va enfocada a polímero de origen natural".



Evelin desea continuar con sus estudios y añora regresar al centro de investigación.



Cabe mencionar, que la joven administraba sus ganancias de tal forma que buscaba ahorrar para tomar algunos cursos que se impartían en la Universidad. "Tuve la fortuna de que me buscara el Conacyt por mi promedio y me becaron, así fue como acudí a Yucatán para realizar mi estancia".



López anima a las personas que se encuentran pasando por una situación difícil a que no dejen de luchar por sus sueños. "Las cosas fáciles no se disfrutan tanto como aquellas que te costaron".