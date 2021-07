YosStop enfrenta una condena de hasta 12 años de prisión

Ciudad de México, México

La youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se mantendrá en prisión preventiva oficiosa hasta el lunes, donde en una nueva audiencia se determinará su situación legal por el probable delito de pornografía infantil.

Ayer, la defensa de la influencer solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar la defensa legal y evitar que sea vinculada a proceso; mientras tanto, permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

YosStop podría enfrentar, en caso de ser hallada culpable, una sentencia de entre 7 y 12 años de prisión, estimó el abogado Ilan Katz, consultado por REFORMA.

En 2018, en un videos de su canal oficial de Youtube, titulado "Patética Generación", la mexicana expuso la situación de la joven Ainara Suárez Olvera, su denunciante, quien se hizo viral luego de estar inmersa en una pelea que quedó grabada y otro video en donde durante una fiesta, cuatro jóvenes abusan sexualmente de ella.

Ambos videos llegaron a manos de YosStop, quien expuso el asunto en dicho episodio a sus más de 5 millones de seguidores, juzgando el comportamiento de la entonces adolescente de 16 años, a quien acusó de "moral distraída".

De acuerdo con Katz, el describir tales acciones hizo que efectivamente incurriera en el caso del delito establecido en el Artículo 187 del Código Penal capitalino, donde si hay descripción de hechos sexuales y pornografía.

"Habría que hacer un análisis más profundo sobre la intención con la que la youtuber dio a conocer estos hechos para determinar si fue delictivo, pero la situación sí encaja con el delito descrito en el tercer párrafo del Artículo.

"El problema es que no es un caso típico de pornografía infantil, no es una persona que se dedique a esto ni tenga una red, es una persona que sin duda violentó la dignidad de la víctima en un acto terrible de mal juicio, pero que no pareciera que lo hizo con el fin de erotizar al consumidor y el juzgador tendría que tomar en cuenta todos estos elementos", opinó Katz en entrevista telefónica.

YosStop se ha convertido en tendencia en redes sociales, entre sus defensores y sus críticos.

Sus fans, quienes se hacen llamar "Stoppers", iniciaron una campaña en su apoyo, bajo los hashtags #FuerzaYoss y #JusticiaParaYoss, e incluso han creado una petición en Change.org para solicitar su liberación, ya con más de 5 mil 600 firmas.

Dan su apoyo a la víctima

Daff Hoffman, sobrina de la youtuber YossStop, usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje sobre lo que ha vivido su tía en los últimos meses.

Daffne sufrió abuso sexual por parte de un tío y abusos físicos por parte de su padre, por lo que en esta ocasión apoyó a la víctima de nombre Ainara, quien sufrió una violación durante una fiesta, la cual fue supuestamente difundida en un video que llegó a manos de Yosseline Hoffman.

"Espero que la justicia llegue a la víctima y que los responsables no queden impunes. Distribuir material íntimo es un delito y debe de ser sancionado #LeyOlimpia", escribió.

Con información de Elizabeth García