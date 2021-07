Guatemala pedirá devolución de dinero si Rusia no entrega a tiempo vacuna Sputnik V

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Guatemala pedirá la devolución del pago por la compra de la vacuna anticovid Sputnik V si Rusia no envía a tiempo al menos ocho millones de dosis, mientras evalúan renegociar el contrato para evitar más desembolsos.

"Si no se cumple con las entregas en relación a un cálculo que hemos hecho (...) entonces nosotros requeriríamos el regreso de los recursos que todavía tenemos, a los cuales ellos [el fondo ruso] han estado muy abiertos [a devolver]", aseguró el miércoles la ministra de Salud, Amelia Flores, en el programa radial Con Criterio.

En una reunión con parlamentarios el martes, la ministra informó que el gobierno envió una carta al Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés), dando un plazo de 20 días para el envío al menos de las segundas dosis para quienes recibieron la primera en mayo, aunque no se precisó el número.

Guatemala pagó a inicios de abril unos 79,6 millones de dólares al RDIF por la mitad de un pedido de 16 millones de dosis del inmunizante. Sin embargo, hasta ahora solo han llegado 150.000 dosis de esa vacuna en tres envíos.

El primer envío de 50.000 dosis, el 5 de mayo, llegó tras posponerse en tres ocasiones de fecha y desde entonces el país no ha contado con un cronograma de entrega. Según el Ministerio de Salud, hasta ahora 122.712 personas han recibido la primera dosis de Sputnik V.

- Renegociación abierta -

"Nuestra propuesta [a Rusia] es que lo que hemos pagado hasta hoy se convierta en el 100% del contrato", dijo Flores sobre las opciones que evalúan antes de llegar a la devolución del pago, es decir, cerrar la operación en 8 millones de dosis y ya no en las 16 millones iniciales.

La semana pasada, el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, viajó a Rusia para pedir el cumplimiento del contrato.

El martes en conferencia de prensa señaló que, aunque Guatemala está en "lista de prioridad" para el RDIF, este tiene problemas de producción a "gran escala" que podrían solucionarse en agosto.

Para los próximos días se espera que Rusia envíe un lote de 400.000 dosis, indicó Brolo, al detallar que Rusia "está abierta" a la renegociación de la compra.

"Demostraron la voluntad de que en caso de que no puedan garantizarnos y darnos la certeza del envío, de las fechas, de las cantidades de ese cronograma tan necesario, que ellos están dispuestos y abiertos a la renegociación", precisó Brolo.

Y, "en tanto no se garantice la continuidad y la distribución de las vacunas" que debe enviar Rusia, el canciller aseguró que por parte de Guatemala "no se estaría haciendo un próximo (segundo) pago porque no tendría sentido".

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, apostó en abril a la vacuna Sputnik V para inmunizar a un poco más de la mitad de los 17 millones de habitantes, y las proyecciones en ese momento era suministrar las dos dosis a finales de año.

"En ese momento específico en el que nosotros decidimos irnos por Sputnik, era la única alternativa para el país (...). Se hizo el contrato, se pagó, y no obtuvimos las respuestas que estábamos esperando", agregó la ministra Flores.

- Vicepresidente pide investigación -

El vicepresidente guatemalteco, Guillermo Castillo, quien ha tenido abiertas discrepancias con Giammattei sobre la dirección del gobierno, consideró que la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación (PGN), que actúa como abogado del Estado, deben indagar sobre la negociación con Rusia.

"Ellos [Fiscalía y PGN] nos deben ayudar a dilucidar qué realmente pasó con ese contrato desde su inicio", declaró Castillo en una reunión con periodistas.

En tanto, la organización Acción Ciudadana (AC), capítulo local de Transparencia Internacional, en conjunto con el colectivo Alianza por las Reformas, pidieron a la Fiscalía iniciar una investigación sobre el contrato de compra de las vacunas Sputnik V al considerar que es "lesivo" para el país y pone "en peligro" el dinero del presupuesto nacional.

Desde febrero, Guatemala ha recibido 1,2 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios, 355.000 en calidad de donación de Israel, India y México.

La escasez de vacunas ha provocado protestas contra el presidente, Alejandro Giammattei, a quien los manifestantes le pidieron su renuncia a inicios de año, acusándolo de un mal manejo de la pandemia.

Aunque la vacunación inició hace cinco meses con personal médico de primera línea y ahora con adultos mayores, el Ministerio de Salud solo reporta con esquema completo de vacunación a unas 158.000 personas y con una dosis a cerca de 925.300.

Giammattei atribuye esas cifras a la apatía de ancianos para acudir a los centros de vacunación.

Hasta este miércoles, Guatemala sumaba 292.674 casos y 9.147 muertos por covid-19.