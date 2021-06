Hallan más cuerpos en escombros de edificio derrumbado en Florida

Florida, Estados Unidos.

Rescatistas que trabajan entre los escombros del edificio que colapsó en Florida encontraron más cuerpos en la noche de martes a miércoles, dijo un responsable de la unidad de socorristas israelíes que ayudan a las autoridades estadounidenses.



"En las últimas 12 horas, hemos encontrado más personas. Lamentablemente, no están vivas", declaró a CNN el miércoles el coronel Golan Vach, comandante de la unidad del ejército israelí especializada en operaciones de búsqueda y rescate.



"No puedo dar el número preciso porque las familias no han sido todavía notificadas", añadió.





Al menos 12 personas murieron tras el derrumbe parcial del complejo Champlain Towers South, en Surfside, al norte de Miami Beach, la madrugada del pasado jueves, pero la cifra de fallecidos se espera que aumente a medida que menguan las esperanzas de hallar con vida a las 149 personas que siguen desaparecidas.



El saldo oficial de muertes no incluye estos últimos cuerpos hallados.



Vach dijo que él y otros rescatistas habían encontrado lo que llamó túneles entre los escombros, y en un caso ese espacio estaba entre balcones de apartamentos que se desplomaron.



"Entre ellos había un gran espacio de aire", dijo. "Nos arrastramos por esos túneles. Llamamos a las personas y desafortunadamente no encontramos nada".

Casi una semana después de la tragedia, Vach dijo la esperanza de encontrar sobrevivientes era "muy, muy menor".



Una importante porción del edificio de 12 pisos colapsó el jueves cerca de la 01H20 de la mañana, provocando una de las peores catástrofes urbanas en la historia de Estados Unidos.



El equipo de 15 expertos israelíes llegó al lugar de la tragedia el domingo.