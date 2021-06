Tormenta Enrique se desplaza debilitada hacia Baja California Sur, en México

Ciudad de México.



La tormenta tropical Enrique se debilita y se desplaza lentamente hacia Baja California Sur, dejando lluvias torrenciales en los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, en el noroeste de México, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



"Sus bandas nubosas ocasionan lluvias intensas a puntuales torrenciales sobre estados del occidente y sur del territorio nacional", indicó el SMN en su reporte de las 22.15 hora local (03.15 GMT del martes).



Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y fuertes vientos, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de terreno.



El reporte señala que las lluvias con acumulados torrenciales (150 a 250 mm) ocurrirán en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; intensas (75 a 150 mm) en Durango; fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en Zacatecas y Guanajuato, además de chubascos (5.1 a 25 mm) en Baja California Sur.





Además, se pronostican vientos con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco y Nayarit y rachas de 60 a 70 km/h en Baja California Sur, Baja California, Golfo de California, Sonora, Chihuahua y en las costas de Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero.



También se prevé oleaje de 4 a 6 metros de altura significante en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.



A las 22.00 horas del lunes (03.00 GMT del martes), la formación se localizó a 235 kilómetros (km) al oeste-suroeste de San Blas, Nayarit, y a 325 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.



Se desplaza de manera lenta al noroeste a 9 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.



Las autoridades llamaron a "extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje" y atender la indicaciones de Protección Civil.



Según el pronóstico, Enrique se mantendrá en las próximas horas como tormenta tropical mientras se dirige hacia la península de Baja California, donde tocaría tierra la mañana del 30 de junio.



El Gobierno del estado de Jalisco dijo que tras el paso de Enrique como huracán categoría 1 no se registraron víctimas mortales y solo daños materiales menores.



Además señaló que el ciclón ya no presenta peligro para la entidad.



Mientras que el Gobierno de Michoacán indicó que hasta el momento, no tenía reporte de pérdida de vidas, ni de personas desaparecidas aunque se reportaron inundaciones en la comunidad de Lázaro Cárdenas.



La Comisión Federal de Electricidad informó que abrió dos compuertas -para desfogue-, de la presa La Villita para evitar desbordamientos.



La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021 comenzó oficialmente el pasado 15 de mayo y se estima que finalice en noviembre.



Por el momento, se han formado en el Pacífico los ciclones Andrés, Blanca, Carlos, Dolores y Enrique.



Dolores tocó tierra el pasado 19 de junio impactando especialmente en los estados de Colima y Michoacán y dejó tres muertos por tormentas eléctricas.