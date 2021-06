Disneyland París abre el primer hotel del mundo dedicado al universo Marvel

Marné-la-Vallée, Francia.

El Hotel New York The Art of Marvel de Disneyland París es desde esta semana el primero del mundo dedicado al universo Marvel, en el que se han expuesto más de 350 obras de arte relacionadas con los Vengadores, 50 de ellas jamás vistas, hechas por 110 artistas de diferentes nacionalidades.

El alojamiento, inaugurado oficialmente el 21 de junio, antes se llamaba New York y estaba inspirado en la Gran Manzana, pero ahora se ha renovado y llenado del mundo Marvel siguiendo la estrategia de integrar las historias Disney en sus establecimientos, como hizo el Hotel Cheyenne con personajes de Toy Story.

Le Disney's Hotel New York - The Art of Marvel ouvre ses portes aujourd'hui ??! Qui enmènerais-tu avec toi le découvrir ? ? #ArtOfMarvelHotel pic.twitter.com/xSKiyAtJTn — Disneyland Paris (@DisneylandParis) June 21, 2021

Esto ha requerido dos años de reformas para poder volver a abrir este cuatro estrellas, que recibe a su primeros huéspedes tras la reapertura del parque el pasado 17 de junio.

Además de 561 habitaciones, cuenta con dos restaurantes, un bar, un gimnasio, dos piscinas, una cancha de baloncesto, una sala con decorados de las películas Marvel, un espacio creativo para que los niños aprendan a dibujar a sus superhéroes favoritos y también una sala de convenciones.

"Queríamos renovar el hotel siendo fieles a su estilo original, es decir, a Nueva York", explica uno de las responsables de la transformación, el francés Thomas Muller, "y en seguida nos pareció obvio optar por Marvel, porque allí es donde se sitúan las tramas de los primeros cómics de la marca".

Torre Stark

Así, los ascensores son una recreación de los de la Torre Stark, la piscina interior se parece a una estación del metro neoyorquino y la inmensa lámpara de más de 1.000 kilos que cuelga en el centro del restaurante Manhattan es una representación de Asgard, el reino de Thor.

Sus paredes, el techo y toda la estructura del edificio sigue la estética "marveliana" en todo momento y busca una sensación de verticalidad.

Tania Jiménez, una española que trabaja en la recepción, explica que el perfil más habitual son familias, pero que se nota que los hijos son más bien adolescentes porque son "el público objetivo de Marvel".

Entre las 350 obras expuestas por todo el edificio, 50 de ellas inéditas, hay cuadros, portadas de cómics, pósters, ilustraciones de películas, maquetas e incluso guiones.

"Queremos que el hotel sea también una galería de arte", explica la diseñadora italiana Sylvie Massara, que ha liderado el ensamblaje del diseño preexistente del hotel con su nueva piel de Marvel.

Para reunir estas creaciones, Disney ha utilizado tres vías: trabajar con profesionales que ya estaban vinculados a otros proyectos de Marvel como películas o cómics, buscar a artistas independientes que expusieran obras inspiradas en su universo y hacer un concurso abierto a todo el mundo.

A los diseñadores italianos Van Orton, hermanos gemelos, los descubrió Disney por unas obras suyas de Marvel expuestas en una galería en Estados Unidos en 2015.

Entonces les compraron dos cuadros y les encargaron dos más, todos ellos expuestos en el pasillo que lleva al restaurante Manhattan, donde se sirven platos inspirados en la gastronomía italiana.

Son Hulk, Capitán América, Capitana Marvel y Black Panther con un estilo pop art de formas geométricas con colores básicos e intensos: "El mayor reto, de hecho, fue pintar a Black Panther, porque él va de negro pero nosotros siempre trabajamos con una amplia gama de tonos".

El hotel, en cuya tienda también hay productos exclusivos de Marvel, como figuras de coleccionista, lleva abierto apenas una semana, y aunque Disney no ha dado cifras de ocupación, asegura que la acogida inicial ha sido un éxito.