Slim reconstruirá la línea del metro que colapsó en Ciudad de México

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este miércoles la disposición del magnate mexicano Carlos Slim para que su empresa trabaje en la reparación de la línea 12 del metro de la capital mexicana tras el accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.



Tras la reunión que sostuvo con el empresario el martes, el mandatario reiteró que la rehabilitación de la línea 12 del metro, que colapsó el pasado 3 de mayo, estará a cargo del Gobierno y de empresas constructoras, entre ellas Grupo Carso de Slim.



"La reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas, pero hay voluntad de las empresas, es lo que celebro", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.





López Obrador aseguró que Carlos Slim manifestó su voluntad de ayudar a la reconstrucción de la línea 12 "el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible. Vamos por buen camino", aseveró.



Y destacó que el empresario, dueño de Grupo Carso y que participó en la construcción del tramo que colapsó a principios de mayo, no quiso entrar en conflicto ni excusarse ante su Gobierno.



Añadió que a diferencia de otros empresarios, Carlos Slim es un hombre institucional, aunque aceptó tener diferencias con él.



"No crean que todo es coincidencias, tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco que es un hombre institucional y que tiene una dimensión social, ayuda y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida", afirmó.



Subrayó que todas las empresas involucradas -Carso, ICA y Alstom- tienen la voluntad en la reparación y que él es el intermediario para que la operación del servicio vuelva lo más pronto posible.

SEGUIRÁ LA INVESTIGACIÓN

El presidente señaló que no dejarán la investigación judicial sobre el accidente, no obstante, recordó que eso corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México.



Indicó que se está trabajando en la atención a los familiares de las víctimas y reiteró que la fiscalía es la responsables de reparar el daño y hacer que se castigue a los responsables.



"No creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar las pérdidas de vidas. En estos casos", declaró.

La tragedia en la que murieron 26 personas y un centenar resultaron heridas ocurrió el 3 de mayo por la noche cuando se derrumbó un puente elevado de la línea 12 en la alcaldía Tláhuac, en el sureste de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros.



A mediados de junio, la empresa noruega DNV presentó el primero de sus tres informes sobre las causas del accidente en el que apuntó a "fallas estructurales" relacionadas con la construcción.



Este accidente ha puesto en el punto de mira a la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, y al exalcalde y actual canciller, Marcelo Ebrard, ambos del partido de López Obrador y supuestos aspirantes a sucederlo en 2024. EFE