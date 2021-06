Hallan cuerpos de dos niñas en un canal de Florida

Miami.



La Policía investiga las muertes de dos niñas menores de 13 años cuyos cuerpos fueron hallados flotando en un canal de Lauderhill (sur de Florida) con horas de diferencia, sin que hasta ahora haya trascendido información sobre las causas ni la identidad .



El primer cuerpo fue hallado el martes después del mediodía y estaba en un avanzado estado de descomposición, según dijo a medios locales la persona que lo encontró.



El segundo cadáver fue descubierto y extraído del canal por la noche.



Un portavoz policial dijo a Telemundo 51 que en principio se está tratando el caso como si se tratase de homicidios.





"No había señales de traumas físicos en el cuerpo de la primera víctima pero como son niñas, lo estamos investigando como un homicidio", señaló el teniente Mike Santiago.



Santiago dijo que están trabajando en el caso y continúan "tocando puertas para determinar cuál fue el motivo que llevó a la muerte de estas dos jóvenes", dijo



Según los detectives, las edades de las menores no sobrepasarían los 12 años y están investigando si eran de una misma familia.



Univisión 23 indicó que, según la autoridades, la primera niña ya fue identificada, pero no han revelado su nombre, pues están en el proceso de informar a la familia.



Por el momento se desconoce si familiares de las niñas se han contactado con la Policía tras la difusión de la noticia sobre el hallazgo de los cuerpos.