Hombre con alzhéimer le propuso matrimonio a su esposa tras olvidar que estaban casados

Nueva York, Estados Unidos.

Peter Marshall y Lissa Brenners protagonizan una historia de amor que parece sacada de una película de Hollywood y que se ha viralizado en redes sociales.

Marshall, que sufre de alzhéimer sorprendió a su esposa al volver a proponerle matrimonio tras olvidar que ya estaba casado con ella a causa de la enfermedad.

La pareja, que vive en Connecticut (Estados Unidos), compartió con la cadena NBC su historia conmoviendo a los estadounidenses.

Según la cadena, Peter fue diagnosticado con alzhéimer a finales de 2018 y sus recuerdos se han ido borrando rápidamente. "El olvidó que soy su esposa, para el solo era su persona favorita", dijo Lissa tras afirmar que la pareja llevaba 12 años de casados.

En diciembre pasado, la pareja estaba viendo una boda por la televisión, cuando de repente Peter rompió el silencio con un "hagámoslo". Sorprendida, Lisa le preguntó si quería casarse, a lo que el hombre respondió que sí con una gran sonrisa.

La hija de Lissa es organizadora de bodas y eventos y ayudó a su madre a planear la ceremonia.

"En estos días estoy más emocionada que nunca, y la más mínima cosa puede desencadenar las lágrimas diarias mientras veo a Peter desaparecer... Peter es impotente ante su implacable agarre y sucumbe más cada día. Mientras me frotaba la espalda, me permití un raro y liberador grito en su pecho y él claramente me aseguró: 'Todavía tenemos tiempo'", describió Lisa en su cuenta de Instagram.

El video de la emotiva boda se viralizó en redes sociales.