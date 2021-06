EEUU conmemora el fin de la esclavitud, un aniversario con gran resonancia

Nueva York.



Con marchas, barbacoas, música y discursos, Estados Unidos celebra este sábado el "Juneteenth", un flamante feriado para conmemorar el aniversario del fin de la esclavitud, un año después de la muerte del afroestadounidense George Floyd.



Su asesinato, ocurrido en mayo de 2020 a manos de un policía blanco en Minneapolis (norte), desencadenó un movimiento en Estados Unidos y el exterior contra el racismo y la brutalidad policial.



Esta movilización contribuyó, entre otras cosas, a elevar el perfil del "Juneteenth", que muchos estadounidenses, incluyendo negros , no sabían que existía hasta hace dos años.



Contracción de las palabras "June" y "19" en inglés, el "Juneteenth" alude al 19 de junio de 1865. Ese día, un general del ejército llegó a Galveston, Texas, e informó a los esclavos que eran libres, dos meses después del fin de la Guerra Civil, y dos años y medio después de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación.



Ocasión festiva desde 1866, el "Juneteenth" lo es aún más este año porque es también el primer acontecimiento nacional que se celebra sin restricciones sanitarias, al haberse levantado en las últimas semanas la mayoría de las medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus.



Cientos de actos fueron planeados en todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por la isla texana de Galveston, considerada el lugar simbólico del "Juneteenth".



Y el jueves, el presidente Joe Biden promulgó una ley que convierte al 19 de junio en una fiesta nacional, 156 años después.



"Se demoró mucho en llegar", comentó Cheryl Green, de 68 años, presente en la inauguración en Brooklyn de una estatua de George Floyd.



"Es bueno que la gente reconozca lo que pasó (...) No deberíamos olvidar nunca y no debería volver a repetirse", dijo esta afroestadounidense que reside en el barrio neoyorquino. "Los cambios se están haciendo lentamente, pero con seguridad".



Una encuesta publicada el martes por el Instituto Gallup mostró que el 28% de los estadounidenses "no sabía nada" sobre el aniversario.

Conmemoración "surrealista"

"Es un poco surrealista celebrar (este día) al tiempo que libramos una lucha contra los ataques" al derecho al voto de las minorías, tuiteó el senador local negro de Pensilvania, Sharif Street.

Entre enero y mayo, 14 estados de Estados Unidos, entre ellos Georgia y Florida, aprobaron leyes para restringir las posibilidades de voto, medidas que se interpretan como destinadas a reducir la influencia del voto de las minorías, especialmente de la comunidad negra.



Actualmente se está debatiendo en el Senado un proyecto de ley para garantizar un amplio acceso al voto, pero su destino parece muy incierto, ya que muchos legisladores republicanos se oponen a él.



Para Farah Louis, concejal municipal de Nueva York ,la proclamación del "Juneteenth" como día feriado y el impulso del movimiento post-Floyd ofrecen "una oportunidad" para la comunidad negra.



"Hay que golpear el hierro mientras está caliente", dijo, en referencia al debate sobre compensar con indemnizaciones a los afroestadounidenses por los estragos de la esclavitud.