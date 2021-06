Demandan a Pornhub en EEUU por presuntamente lucrar con violaciones sexuales

Los Ángeles.



Más de treinta mujeres presentaron una demanda en California contra el sitio web de vídeos para adultos Pornhub, acusándolo junto a su empresa matriz MindGeek de beneficiarse, adrede, de imágenes que muestran violaciones y explotación sexual, incluso de menores.



Los abogados que representan a las 34 demandantes acusan al gigante online -uno de los mayores sitios web de vídeos para adultos del mundo- de crear un mercado para la pornografía infantil y "cualquier otra forma" de contenido sexual no consentido, y buscan que la empresa pague daños y perjuicios.



Acusan a MindGeek, el controvertido imperio del entretenimiento para adultos, de ser una "empresa criminal clásica" con un modelo de negocio basado en la explotación de contenidos sexuales no consentidos.





"Este es un caso de violación, no de pornografía", dice la demanda, que describe al sitio web como "probablemente el mayor depósito de pornografía infantil sin regulación en Norteamérica y más allá".



Todas las demandantes, excepto una, deseaban permanecer en el anonimato. Residen tanto en Estados Unidos como en el extranjero y 14 de ellas afirmaron que eran menores de edad cuando fueron filmadas y que debían ser consideradas "víctimas del tráfico sexual de niños".



Michael Bowe, uno de los abogados que representa a las mujeres, dijo a CBS News que el tribunal podría condenar a MindGeek a pagar cientos de millones de dólares a sus clientes.





Serena Fleites, la única demandante que fue nombrada, dijo que en 2014 se enteró de que "un vídeo de desnudo y sexualmente explícito" que su novio le obligó a hacer cuando solo tenía 13 años había sido subido a Pornhub sin su consentimiento.



El vídeo permaneció en línea hasta que la adolescente, haciéndose pasar por su madre, pidió a Pornhub que lo retirara.



Sin embargo, el vídeo no se retiró durante varias semanas, según la demanda, y durante ese tiempo fue descargado y vuelto a cargar por varios usuarios, y cada una de estas descargas del vídeo requirió una nueva solicitud para retirarlo.





Los abogados de los demandantes acusan a MindGeek de llevar a cabo una "campaña" de manipulación en línea en un intento por desacreditar a las víctimas, así como de "amenazas de violencia física y de muerte" contra ellas.



También demandan a Visa Inc., una de las mayores empresas de procesamiento de pagos del mundo, por beneficiarse "a sabiendas" del tráfico al proporcionar servicios comerciales a MindGeek.



Tanto Visa como Mastercard suspendieron el procesamiento de pagos para Pornhub en diciembre, después de que un artículo del diario The New York Times acusara al sitio de albergar contenido ilegal, incluyendo pornografía infantil y vídeos de violaciones.



Según la demanda, MindGeek es propietaria de más de 100 sitios pornográficos, entre ellos Pornhub, RedTube, Tube8 y YouPorn, y recibe unos 3.500 millones de visitas al mes.



MindGeek, con sede en Montreal, describió la demanda como "totalmente absurda, completamente imprudente y categóricamente falsa", según medios estadounidenses.



Pornhub, que cuenta con 130 millones de visitantes al día, niega las acusaciones de tráfico y anunció una serie de medidas para combatir los contenidos ilegales.