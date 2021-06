Ente electoral mexicano formaliza mayoría de Morena en Cámara de Diputados

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México concluyó este domingo el cómputo de circunscripción plurinominal para definir las 200 diputaciones federales que integrarán la Cámara de diputados y formalizó la mayoría relativa del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



En un comunicado, el ente electoral detalló que Morena se llevó la mayoría relativa (voto directo) con el 34,13 % de la representación.



Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) tendrá el 18,26 % y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 17,75 %.



Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del organismo, comentó que las coaliciones Juntos Hacemos Historia y Va por México obtuvieron la victoria en 121 y 62 distritos, respectivamente.



En cuanto a los distritos, el INE informó que en solitario, Morena ganó en 65; el PAN en 33; el PRI en 11; Movimiento Ciudadano en 7, y el Verde Ecologista en uno.



Mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México no obtuvieron ningún triunfo distrital.



Lorenzo Córdova, presidente del instituto, destacó que los resultados de los comicios federales y locales "demostraron la fortaleza del Sistema Electoral mexicano".



Asimismo, precisó, evidenciaron la contribución del Sistema Nacional de Elecciones para garantizar condiciones de equidad en la competencia democrática en cada una de las 32 entidades federativas.



Señaló que los mexicanos deben sentirse orgullosos pues en la jornada electoral del 6 de junio "la democracia no fue una víctima más de la pandemia".



Y comentó que la distribución de los 200 diputados plurinominales entre las siete fuerzas políticas se definirá a más tardar el 23 de agosto, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones a la elección que, en su caso, presentarán los diversos partidos.



No obstante, dijo que la conclusión de este cómputo no implica que el proceso electoral haya concluido, pues quedan pendientes la fiscalización de las campañas electorales y la asignación de las propias diputaciones plurinominales.



Siete mujeres en el ejecutivo



En su participación, Carla Humphrey Jordan, consejera del INE, celebró que esta será la primera ocasión en el país que habrá siete mujeres como titulares del Poder Ejecutivo.



Además de Claudia Sheinbaum, actual alcaldesa de Ciudad de México, ganaron la elección seis mujeres a la gubernatura de Baja California, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Campeche y Chihuahua.



Mientras que en la Cámara de Diputados legislarán 246 mujeres, lo que equivale al 49,2 % del total de legisladores.



México tuvo la elección más grande de su historia el domingo pasado, cuando más de 93 millones de electores estaban llamados a votar por más de 20.000 cargos de elección popular, como los 500 diputados federales, 15 de las 32 gubernaturas, 30 congresos locales y más de 1.900 ayuntamientos.



De acuerdo con el INE, el pasado 6 de junio, entre 51,7 y 52,5 % del padrón electoral acudió a votar, con lo que se convirtió en la mayor para unos comicios intermedios del siglo 21, pues todas habían estado por debajo del 50 %.



El récord ocurrió pese a la pandemia de la covid-19, que ha dejado más de 2,45 millones de contagios y rebasa las 230.000 muertes, la cuarta cifra más alta del mundo, y la violencia, con un centenar de políticos asesinados en el proceso electoral.