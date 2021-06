Biden evitará rueda de prensa junto a Putin y dará una a solas tras cumbre del 16 de junio

13 Jun 2021 / 09:03 AM /

Según el The New York Times, que cita a asistentes de Biden, el Gobierno ruso estaba interesado en que ambos líderes dieran una rueda de prensa conjunta, pero el entorno del mandatario de EE.UU ha sugerido que no.