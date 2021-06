Castillo se declara ganador sin haber finalizado escrutinio en Perú

Lima, Perú.

El candidato presidencial de izquierda, Pedro Castillo, se presenta como ganador del ajustado balotaje del domingo en Perú, donde un escrutinio a cuentagotas 48 horas después sigue sin arrojar vencedor oficial, aunque el profesor rural se impone con 50,20% de los votos sobre la líder derechista Keiko Fujimori con 49,7%.



En un mensaje ante seguidores en la sede de su partido Perú Libre en el centro de Lima, Castillo dijo que sus observadores dan por contada la victoria presidencial en segunda vuelta, instó a sus seguidores a no caer en provocaciones e incluso agradeció saludos "por su victoria" enviados por países de América Latina.





"Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica", dijo Castillo la noche del martes desde un balcón ante cientos de seguidores.



"Quiero expresar a nombre del pueblo peruano a las personalidades de diferentes países que hoy en la tarde han venido expresando el saludo al pueblo peruano", agregó en alusión a mensajes de "embajadas y gobiernos de América Latina y de otros países".



Castillo tiene el 50,20% de los votos sobre 49,79% de su rival, tras escrutarse el 98,3% de las mesas de sufragio hacia las 07H00 locales (12H00 GMT), pero la contienda sigue abierta, según fuentes del órgano electoral (ONPE).



Como en las tres últimas elecciones presidenciales en Perú, casi tan ajustadas como la actual, el conteo oficial demora a la espera de los votos de las zonas rurales, selváticas y del exterior, donde están registrados un millón de electores.



En el exterior, Fujimori consigue hasta ahora el 66,48% de los sufragios frente al 33,51% de su rival, con el 89,47% de estas mesas escrutadas.



Pero "remontar esa diferencia va a ser muy difícil, deben quedar más votos por contar en Perú que en el extranjero", dijo a la AFP el analista Hugo Otero.

Vea: Detectan primer caso de hantavirus que afecta gravemente los pulmones



El analista alude a que la ONPE todavía debe contabilizar poco menos del 2% de las mesas de sufragio de Perú, la mayoría de zonas remotas que pueden aportar a Castillo más votos que los que faltan del exterior.



"Creo que Castillo va a ganar, pero hay que esperar hasta que la ONPE dé el resultado oficial", expresó Otero.