Niña que tiroteó a la policia en Florida es acusada de intento de asesinato

Florida, Estados Unidos.

La niña de 14 años que se fugó de un hogar para menores en Florida (EEUU) junto a un niño de 12 y disparó varias veces contra los policías que la semana pasada rodeaban la casa donde se escondieron fue acusada formalmente de intento de asesinato y asalto a mano armada, informaron este martes medios locales.



La niña, que resultó herida por disparos de la policía, compareció por primera vez ante la justicia desde la clínica del reformatorio donde está recluida, informaron medios de Orlando.





El juez Michael Orfinger le impuso los mismos cargos imputados al niño de 12 años que la acompañó en la fuga y que también disparó contra la policía con las armas que hallaron en la casa de la localidad de Enterprise (centro-este de Florida), donde se metieron tras romper una ventana.



Al igual que su compañero, la niña deberá permanecer detenida.



Los nombres de los niños se dieron a conocer cuando sucedieron los hechos, pero ya no se divulgan más en las informaciones.



El alguacil del condado Volusia, Mike Chitwood, dijo la semana pasada que no había visto nada semejante a lo que hicieron estos niños en toda su larga carrera policial y atribuyó el hecho de que no hubo muertos a la profesionalidad de sus agentes.



El suceso duró varia horas y en varias ocasiones hubo intercambio de disparos entre los niños atrincherados en la casa y los agentes.



Según declaró el alguacil, los agentes, que están en licencia administrativa retribuida mientras se investiga lo que ocurrió, no respondieron al fuego desde la casa hasta al cabo de hora y media.



Los menores habían roto una ventana de la casa para entrar y hallaron dentro varias armas y munición, entre ellas un fusil de asalto AK-47, que usaron contra los agentes que trataban desde el exterior de convencerles para que se entregaran.

En un momento, la niña salió de la casa apuntado un rifle hacia los agentes y fue entonces cuando la dispararon y cayó herida, de acuerdo con la versión del alguacil.



La oficina de Chitwood dio a conocer el pasado miércoles el video tomado por la cámara corporal de un agente que estuvo en el lugar de los hechos el día del tiroteo.



El alguacil dijo entonces que algo "está mal" en la sociedad cuando unos niños disparan a la policía de esta manera. EFE