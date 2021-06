Ordenan detención de la candidata opositora Cristiana Chamorro en Nicaragua

Managua, Nicaragua.

Una jueza nicaragüense giró este miércoles una orden de allanamiento y detención en contra de la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana María Chamorro Barrios, quien fue acusada en la víspera por el Ministerio Público por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.



La jueza Karen Chavarría Morales, titular del Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró la orden de allanamiento y detención contra Chamorro Barrios, que dirigió la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta febrero pasado, cuando cerró.





"La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada", explicó la jueza, en una nota de prensa divulgada por el Ejecutivo de Daniel Ortega.



La jueza también ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial.



"Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia", agregó.





La Policía de Nicaragua allanó este miércoles la vivienda de la aspirante opositora a la Presidencia, aunque no se tiene información aún si fue detenida.



"Denunciamos: en este momento (mediodía, hora local) nos están confirmando que la Policía está entrando violentamente a la casa de Cristiana Chamorro", dijo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, en un audio.



El equipo de prensa de Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), confirmó a Efe que agentes policiales ingresaron a la vivienda de la aspirante presidencial por la oposición, ubicada al sur de Managua.



El Ministerio Público de Nicaragua acusó el martes a Chamorro Barrios por varios delitos y solicitó que la inhabilitaran para cargos públicos "por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal".



Chamorro Barrios es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup.

Según el Ministerio de Gobernación, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".



Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, y a la copropietaria del canal 100 % Noticias Verónica Chávez.



También al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado en su calidad de representante legal de la ONG Fundación Luisa Mercado, que mantuvo relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. EFE