Boris Johnson y su novia Carrie Symonds se casan "en secreto"

Londres, Inglaterra.

Downing Street confirmó este domingo que el primer ministro británico, Boris Johnson, se casó la víspera con su prometida, Carrie Symonds, durante una ceremonia que los medios británicos calificaron de "secreta".



Los diarios Mail on Sunday y The Sun afirmaron el sábado que Johnson, de 56 años y conocido por su agitada vida amorosa, acababa de casarse con Symonds, de 33 años, en la catedral católica de Westminster en presencia de amigos y familiares.



"El primer ministro y la señora Symonds se casaron ayer por la tarde durante una pequeña ceremonia en la catedral de Westminster", dijo un portavoz de Downing Street, agregando que la pareja lo celebrará "con su familia y amigos el próximo verano".





Johnson es el segundo primer ministro británico que se casa durante su mandato. El primero fue Robert Jenkinson en 1822.



La pareja llevaba meses esperando para casarse, pues tuvieron que postergar su boda, programada para el año pasado, a causa de la pandemia. Se comprometieron en diciembre de 2019 y tienen un niño de un año, Wilfred.



A la ceremonia asistieron una treintena de personas --el máximo actualmente autorizado--, tras haber sido invitados en el último minuto, según Mail on Sunday.



"Mi enhorabuena al primer ministro y a Carrie Symonds por su unión", dijo el domingo en Sky News Nadhim Zahawi, el secretario de Estado para la campaña de vacunación, que no acudió a la ceremonia.



La boda estuvo oficiada por el mismo cura que bautizó al hijo de la pareja --que también estuvo presente--, informó The Sun.

Boris Johnson ya se había casado dos veces. Tuvo cuatro hijos con su esposa anterior, la abogada Marina Wheeler, de la que se separó en 2018. Además, tendría otra hija nacida de una aventura amorosa.



Cuando fue elegido, en 2019, se convirtió en el primer jefe de gobierno en vivir en Downing Street con pareja pero sin estar casado.



Carrie Symonds, una antigua responsable de comunicación del Partido Conservador, tuvo a su hijo semanas después de que Johnson abandonara la unidad de cuidados intensivos, adonde fue ingresado tras haber contraído el coronavirus.