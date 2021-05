Estados Unidos se despide del Tratado de Cielos Abiertos con Rusia

Washington, Estados Unidos.

El presidente Joe Biden, que hizo retornar a Estados Unidos a acuerdos internacionales de los que Donald Trump se había retirado, decidió no volver al Tratado de Cielos Abiertos para mostrar firmeza ante Rusia tras varios gestos de apertura.



Ese tratado posterior a la Guerra Fría fue concebido para permitir que las dos potencias y sus aliados vigilaran mutuamente sus espacios aéreos.



Trump retiró a Estados Unidos del pacto en noviembre alegando transgresiones de Rusia.

"Estados Unidos lamenta que el Tratado de Cielos Abiertos haya sido socavado por las violaciones de Rusia", dijo este viernes un vocero del Departamento de Estado.



"En consecuencia, al concluir su revisión del tratado, Estados Unidos no tiene intención de reintegrarse a él dado el incumplimiento de Rusia de sus obligaciones", añadió.



Rusia anunció a mediados de enero su intención de abandonar el tratado, una decisión ratificada por su Parlamento el 19 de mayo.



Pero el gobierno del presidente Vladimir Putin dijo estar dispuesto a replantearse su postura si Estados Unidos proponía una "solución constructiva".



El tratado fue firmado en 1992, poco después del fin de la Unión soviética, y comenzó a regir en 2002.



Permite a sus 35 signatarios realizar vuelos de corta duración sobre el territorio de los demás para vigilar posibles operaciones militares.



Entre los países miembros se encuentran varios de Europa, los de la antigua Unión Soviética y Canadá.



En la su campaña electoral Biden, candidato demócrata, fustigaba la actitud de su rival republicano y presidente en funciones Donald Trump por retirar a Estados Unidos de instituciones o acuerdos multilaterales.



Aunque admitía "verdadera inquietud" por las "violaciones" de Rusia al tratado, en mayo de 2020 Biden dijo que la solución no era dar la espalda al texto "sino buscar resolverlas a través del mecanismo de solución de disputas".



El mandatario destacaba entonces que "la transparencia que aporta" el tratado era "particularmente importante para los países que no tienen capacidad propia para obtener imágenes satelitales" y señalaba que los aliados de Washington se oponían a que Estados Unidos se apartara.



"El retiro va a exacerbar las tensiones entre Occidente y Rusia y aumentará los riesgos malos cálculos y conflictos", advirtió entonces.

- "Caliente y frío" -

Tras entrar a la Casa Blanca en enero, Biden hizo retornar a Estados Unidos al Acuerdo de Paris sobre Clima o a la Organización Mundial de la Salud y también se involucró en difíciles negociaciones para volver al acuerdo nuclear con Irán.



A comienzos de su mandato, llegó a un compromiso con Putin para extender por cinco años el tratado de limitación de arsenales New Start.



Pero sobre el Tratado de Cielos Abiertos, su gobierno se mantuvo discreto antes de anunciar a comienzos de mayo que había comenzado a reexaminar el retiro de Estados Unidos.



La decisión final de cerrar la puerta deja New Start como el único gran acuerdo de seguridad vigente entre las dos potencias nucleares.



Biden mostró firmeza con Rusia al reforzar sanciones o amenazas de represalias contra acciones de Moscú consideradas "nefastas (como por ejemplo ciberataques, despliegues militares cerca de Ucrania o injerencia electoral), pero también dice hacer encontrado un campo de entendimiento en las cuestiones vinculadas a la seguridad internacional.



El presidente estadounidense recibió, no obstante, críticas de la oposición republicana e incluso de miembros de su Partido Demócrata por haber renunciado a aplicar sanciones contra el controvertido gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania.



Y el clima fue pacífico cuando se encontraron la semana pasada en Islandia el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.



Siempre oscilando entre el frio y el calor, las relaciones ruso-estadounidenses están en su nivel más bajo desde el fin de la Guerra Fría y Washington quiere dar ahora un mensaje de firmeza.



"La conducta de Rusia, incluyendo sus recientes acciones respecto a Ucrania, no es la de un socio comprometido en generar confianza", dijo el portavoz del Departamento de Estado.