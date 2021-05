Más de 50 países piden explicaciones a la OMS por acusaciones de abusos sexuales

Ginebra, Suiza.



Más de 50 países de la OMS manifestaron este viernes su "preocupación" por las informaciones que sugieren que los dirigentes de la agencia de la ONU omitieron señalar casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la organización.



"Manifestamos nuestra preocupación tras informaciones de los medios que sugieren que la dirección de la OMS estaba al corriente de casos de explotación sexual, abuso y acoso sexual y omitió señalarlos como lo exige el protocolo de la ONU y de la OMS", subraya el texto presentado por Canadá durante la Asamblea Mundial de la Salud.



El texto está firmado entre otros por la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y México.

A mediados de mayo, se hicieron públicas nuevas acusaciones de abusos sexuales supuestamente cometidos por trabajadores humanitarios, sobre todo de la OMS, en República Democrática del Congo (RDC).



"Desde enero de 2018, hemos mostrado nuestra preocupación profunda por estas acusaciones de explotación sexual, abuso y acoso, así como de abuso de autoridad, en las actividades de la OMS", dice esta declaración común.



Los países miembros y la dirección de la OMS, incluyendo a su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "conversaron sobre este tema de forma transparente y vigorosa" la semana pasada. Tras este vocabulario diplomático se esconden ciertamente encendidos debates.



Según una investigación de la agencia especializada The New humanitarian (TNH) y la Thomson Reuters Foundation publicada el 12 de mayo, "22 mujeres de la ciudad congoleña de Butembo declararon que trabajadores humanitarios varones que estaban en el lugar debido a un brote de ébola (...) les ofrecieron trabajo a cambio de relaciones sexuales".



El año pasado, una investigación similar en la ciudad de Beni destapó 51 casos parecidos.



Catorce de las mujeres "declararon que los hombres se habían identificado como trabajadores de la OMS", según esta investigación, que sitúa los hechos en 2019.



El viernes, el director general de la OMS tomó la palabra antes de que este texto se publicara y recordó que había creado una comisión independiente que debe entregar un informe a finales de agosto para aclarar estas acusaciones.



"Hablo en nombre de todos mis colegas y de la organización cuando digo que nos tomamos muy en serio estas acusaciones", garantizó.