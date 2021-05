Ascienden a 10 los muertos por el tiroteo del miércoles en California

California, Estados Unidos.

La cifra total de muertos por el último tiroteo masivo de Estados Unidos, que tuvo lugar en la mañana del miércoles en San José (California) ascendió a 10 -incluyendo al autor de los disparos- al fallecer en el hospital uno de los heridos que se encontraba en estado crítico.



La Policía sigue investigando los motivos que llevaron al sospechoso, Samuel J. Cassidy, de 57 años, a abrir fuego contra sus compañeros de trabajo en el patio de maniobras de la Autoridad del Transporte del Valle de Santa Clara (VTA, por sus siglas en inglés).



En este centro se almacenan y llevan a cabo las tareas de mantenimiento de los vagones de tren, y el sospechoso estaba empleado como técnico.





Cassidy accedió a las instalaciones armado con dos pistolas semiautomáticas y once cargadores de munición, según informó la oficina del alguacil del condado de Santa Clara.



La Policía recibió la primera llamada de aviso del tiroteo a las 06.34 del miércoles hora local (13.34 GMT), justo cuando se producía el cambio de turno en el que se marchaban los empleados del turno de noche y llegaban los de la mañana.



Los agentes que se personaron en la zona tras recibir la alerta no llegaron a realizar un solo disparo, pero acorralaron al sospechoso y pudieron observar cómo se quitaba la vida de un disparo.



Justo antes de dirigirse al centro de trabajo, el atacante habría prendido fuego a su casa en San José, según la principal hipótesis con la que trabaja la Policía.

Por su parte, el presidente de EEUU, Joe Biden, ordenó el miércoles que las banderas del país ondeen a media asta en honor a los fallecidos, y en un comunicado lamentó tener que volver a tomar esta decisión "solo unas pocas semanas después" de que se produjeran tiroteos masivos en otras partes del país.



El servicio de trenes ligeros de la VTA, que conecta San José con las ciudades vecinas, dejó de estar operativo ayer al mediodía y permanecerá así durante las próximas jornadas en homenaje a las víctimas.



Estas rutas se cubrirán mientras con autobuses para no dejar a los usuarios sin opciones de transporte. EFE