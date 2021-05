Atacan a balazos a candidato a la Alcaldía de Acapulco tras asesinato de otra aspirante

Ciudad de México.

El candidato a la presidencia municipal de Acapulco, en el sureño estado mexicano de Guerrero, por el partido Fuerza por México, José Alberto Alonso, sufrió este miércoles un ataque a balazos del que salió ileso.



El atentado tuvo lugar por la mañana cuando el aspirante se dirigía en automóvil a su primer evento del día en la ciudad costera.



“Una persona los agredió, los disparos fueron hacia su persona y la persona que lo estaba acompañando. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 8.00 horas (13.00 GMT)”, dio a conocer a la prensa su jefe de agenda, Roberto Nieto.





Tras el ataque, el político fue trasladado a un hospital privado, junto con su escolta, en la misma camioneta que circulaban. Su estado de salud se reporta estable.



En declaraciones a medios, el dirigente estatal de Fuerza por México, Fernando Manuel Haces, aseguró que el candidato no está herido de bala, pero que "le pusieron medicamento para relajarlo porque entró en shock".



Hasta el momento se desconoce el tipo de arma con el que fue atacado y están a la espera del proceso pericial, por lo que sus representantes legales se encuentran trabajando para poner las denuncias pertinentes.



Haces dijo también que no le constaba que Alonso hubiese recibido amenazas y que, según informó el escolta, el ataque se produjo desde una moto.



"Es un acto de cobardía, olvídate de los partidos políticos, no se le desea a nadie", terminó el político.



En las elecciones del 2018, Alonso, siendo candidato sindical, fue víctima de la delincuencia organizada, luego de que uno de sus escoltas resultó herido de bala cuando lo querían despojar de la camioneta.

La campaña electoral en México está marcada por una fuerte violencia, con al menos 88 políticos asesinados, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos, según la consultora Etellekt.



La candidata a la Alcaldía del municipio mexicano de Moroleón por el partido Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán Santiago, fue asesinada la tarde de este martes mientras encabezaba un evento proselitista en el violento estado de Guanajuato, centro de México.



En medio de este clima violento, México celebrará el 6 de junio su jornada electoral para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país. EFE