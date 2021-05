Martha Aparicio, la periodista del diario más hondureño de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

Las calles de la ciudad de Nueva York han dado fe de la digna labor que realiza la comunicadora social Martha S. Aparicio, la inagotable y luchadora dama que encabeza La Voz de Honduras.

Este es el periódico mas pequeño de la gran manzana, que nació para ser el más grande de los principales rotativos de la ciudad, siempre y cuando se encuentre en las manos de esta inmigrante, que solo desea leer lo que sucede en su comunidad y en su amada Honduras.



Nacida en Santa Bárbara y con mas de 40 años de residir en la ciudad de Nueva York, “Marthita”, como cariñosamente se le conoce en cada uno de los 5 condados de la ciudad, cursó durante su paso por la universidad una licenciatura en Trabajo Social, su objetivo siempre fue servir a la comunidad. Incursionar en el periodismo no era parte del plan, pese a su gran capacidad y pasión para plasmar bellas historias.





“Desde muy temprana edad me apasionaba la idea de servir a la comunidad, por eso escogí esta carrera, por cosas de la vida terminé en el campo del periodismo; pero me gustaría aclarar, que me veo más como una comunicadora social. He sacado muchísimos cursos dentro de la carrera, me considero una persona muy capacitada para desarrollarme en esta área”, Indicó Aparicio desde el Bronx, New York.



Para ella, los principios básicos del periodismo no son negociables y su fin supremo es servir a la comunidad. Considera que una persona que no guste de ayudar al pueblo, no puede ser periodista y bajo este teorema decidió fundar su propio periódico.

La Voz de Honduras es una variada copia impresa y digital, que contiene artículos, entrevistas, noticias muy vistosas y útiles para los barrios donde residen los hondureños.



“Trabaje en el consulado de Honduras, me hacia feliz el contacto con el público, disfrutaba cuando llegaban los periodistas. Recuerdo que una comunicadora cubana, que escribía un articulo para Diario La Prensa, me dio mi primera oportunidad y empecé a escribir las vivencias de los hondureños que me platicaban sus cosas. Cada historia la escribía en mi diario y al crear el periódico las publiqué. Las personas pensaban que eran relatos ficticios y no, era la vida real de inmigrantes hondureños”, señaló Martha.



Las tristes situaciones que atravesaban sus compatriotas le abrieron los ojos. Su idea a partir de aquel momento, era darle voz a los inmigrantes, ser esa plataforma por la cual ellos podrían expresarse. La visión de este medio no incluye noticias amarillistas, ni basa su contenido en la situación política, su cometido es netamente comunitario, inclusive sus colaboradores son miembros de la comunidad, quienes escriben sin tener un salario base.



“Tenemos personas de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Honduras, quienes colaboran conmigo y se mantienen dentro de lo que es realmente importante, para el hondureño que vive en el exterior, el deporte que es la adrenalina de nuestra gente, descubrimos los eventos sociales, apoyamos a aquel emprendedor que ocupa levantar su negocio, a una vendedora ambulante le hice una entrevista, le di la portada y ahora tiene un local propio”, agregó Martha con mucha satisfacción.

Usted siempre anda buscando la manera de ayudar a todos los miembros de la comunidad. ¿Cuál es el beneficio que recibe Martha Aparicio por sus obras, después de tantas horas de trabajo?

“Mi premio es escuchar a las personas de mi comunidad decir “Wow, recibí el apoyo de Martha Aparicio”, esa es la satisfacción mas grande que he podido recibir, esta es la ventana de nuestra gente, se ven beneficiados por las pequeñas cosas que hacemos, es increíble todo el cariño que recibimos de cada hondureño, ellos se sienten identificados y nos ven como ese enlace entre ellos, Honduras, las organizaciones y su comunidad, ese es mi beneficio y me siento muy agradada”, concluyó Martha Aparicio.