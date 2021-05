Congresista de EEUU compara logo a vacunados con estrella amarilla de judíos

Washington, Estados Unidos.

Una congresista de Estados Unidos comparó un logo usado por empleados de un supermercado para indicar que están vacunados contra el covid-19 con la estrella amarilla, símbolo de la estigmatización nazi a los judíos, lo que le valió la reprobación del jefe del bloque republicano.



"Los empleados vacunados obtienen un logo de vacunación como los nazis forzaban a los judíos a portar una estrella amarilla", tuiteó Marjorie Taylor Greene, una representante republicana fiel al expresidente Donald Trump.



En su tuit divulgó un artículo sobre un supermercado en donde los empleados mostraban un logo indicando que están vacunados contra el covid, dado que el uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio.



"Los pasaportes de vacunación y la obligación de usar mascarilla generan discriminación contra los no vacunados que confían en su sistema inmunitario contra un virus que tiene una chance de 99% de supervivencia", dijo la legisladora sobre el covid-19, que ha causado más de 590.000 muertes en Estados Unidos.



Sus comentarios generaron la inmediata indignación de varios periodistas, entre ellos una nieta de sobrevivientes del Holocausto.



"Nunca lo comparé con el Holocausto, solo con la discriminación contra los judíos en los primeros años del nazismo", dijo Taylor Greene en otro tuit.



"Paren de deformar mis palabras", le respondió al periodista Jake Sherman, de Punchbowl News, que dijo en su cuenta de Twitter: "No quiero darle oxígeno a este acto idiota pero como judío me siento obligado a señalar lo asqueroso que es. Los nazis mataron a seis millones de judíos".



Ante la creciente polémica, el jefe de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se dirigió severamente contra Taylor.

Vea: Moderna anuncia que su vacuna es efectiva en adolescentes



"Marjorie está equivocada y su decisión de comparar los horrores del Holocausto con el uso de las mascarillas es deplorable"", dijo McCarthy en un comunicado y añadió: "Es muy preocupante".



Sancionada en febrero por controvertidas declaraciones, especialmente las de apoyo al movimiento conspiracionista QAnon o comentarios que parecían instar a ejecutar a dirigentes demócratas, Taylor Greene no es la primera en aludir al nazismo para hablar de la pandemia.



En todo el mundo, algunos denuncian una "dictadura sanitaria" con alusiones al nazismo al expresar su rechazo a las restricciones o campañas de vacunación.