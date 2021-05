El Papa llama al diálogo en Colombia y defiende "el derecho a manifestarse pacíficamente"

Ciudad del Vaticano, Santa Sede.

El papa Francisco llamó el domingo a un "diálogo serio" para encontrar una salida a la crisis social iniciada en Colombia el 28 de abril, agravada por la brutal represión policial y defendió "el derecho a manifestarse pacíficamente".



"La situación en Colombia sigue siendo preocupante. En esta solemnidad de Pentecostés, rezo para que el querido pueblo colombiano sepa acoger [al Espíritu Santo] de forma que, a través de un diálogo serio, se encuentren soluciones justas a los muchos problemas que enfrenta, especialmente los más pobres debido a la pandemia", declaró Francisco durante la oración dominical del Ángelus.



El Papa exhortó también a las fuerzas de seguridad a "evitar, por razones humanitarias, comportamientos nocivos para la población en el ejercicio de su derecho a manifestarse pacíficamente".



En medio de una tercera y mortífera ola de pandemia de covid-19 (Colombia suma más de 80,000 muertos), un proyecto de subida de impuestos desató manifestaciones en todo el país, cuya violenta represión dejó decenas de muertos.

En más de 20 días de protestas han muerto más de 40 personas, la gran mayoría civiles, pero también se registraron más de 1.700 heridos entre manifestantes y uniformados.

Una plataforma de derechos humanos encabezada por la ONG Temblores da cuenta de al menos "43 homicidios" a manos de agentes estatales. El ministro de Defensa, Diego Molano, tendrá que responder ante el Congreso por esas muertes y "las omisiones en que haya podido incurrir" en el cargo, declaró el líder sindical Francisco Maltés, al respaldar la moción de censura contra el funcionario prevista el 25 de mayo.



La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y oenegés internacionales han denunciado los excesos de las autoridades colombianas.

El gas lacrimógeno se eleva alrededor de los manifestantes cuando se enfrentan con agentes de la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque. Foto AFP



Sin embargo, Duque es reacio a admitir una represión generalizada y se ha enfocado en rechazar "casos" de abuso policial, mientras condena el "vandalismo" y el bloqueo de vías que dejan millonarias pérdidas y destrozos.



En W Radio, el expresidente colombiano y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, sugirió al gobierno que asuma con "humildad" los abusos policiales ocurridos durante las protestas. "Necesitamos más gestos, necesitamos que de las diferentes partes salga más empatía y más humildad, que el Estado reconozca 'mire hemos cometido abusos'", señaló el exmandatario.

"Copa de Sangre"

La estrategia de Duque "es dilatar la negociación al no aceptar garantías básicas solicitadas" por el Comité Nacional del Paro, denunció por su parte la líder universitaria Jennifer Pedraza.

"A lo que le apuesta es a que se desgaste la protesta (...) Se equivoca. Hay paro pa' (para) rato", escribió en Twitter antes de unirse a las manifestaciones.

La crisis alcanzó la Copa América, que está previsto que se celebre conjuntamente en Colombia y Argentina en menos de un mes. En la entrada del estadio El Campín, en Bogotá, aficionados exhibieron un pancarta de tela que denuncia "la copa de sangre".



Pedimos "que no se haga" el torneo "mientras están masacrando a nuestros jóvenes", dijo a la AFP Juan Sebastián Urrea, de 24 años, miembro de la organización Fiebre Amarilla, que se reivindica como "barra oficial de la Selección Colombia".



La pandemia ha afectado la economía del país. En un año el porcentaje de población pobre pasó del 35,7% al 42,5%, y casi un tercio de los colombianos (27,7%) entre los 14 y 28 años no estudia ni trabaja, según el órgano estatal de estadística.



Los jóvenes piden no ser asesinados, un Estado más solidario y una reforma de la policía que empiece por sacarla de la órbita del Ministerio de Defensa, tras décadas de combate a la guerrilla y el narcotráfico.