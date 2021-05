Se pasaron de cínicos: Bukele defiende a funcionarios señalados por EEUU de corrupción

San Salvador.

Luego de que el Departamento de Estado de EEUU vinculara ayer a altos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele con corrupción y narcotráfico, el mandatario salvadoreño salió al paso de las acusaciones afirmando que "esta vez se pasaron de cínicos".



Bukele, que ha protagonizado varios encontronazos con el Gobierno de Joe Biden tras la destitución el pasado 1 de mayo de los magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General, respondió desde su cuenta de Twitter a los señalamientos por corrupció contra su jefa de Gabinete, Carolina Recinos y el diputado de Nuevas Ideas Guillermo Gallegos, entre otros altos funcionarios.

Si alguien cree que el combate a la corrupción tiene tan siquiera un ápice que ver con esto, o es increíblemente tonto o pretende que los demás lo sean.



Esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica.



Aunque esta vez, se pasaron de cínicos. https://t.co/IWgjbHEfCr — Nayib Bukele ?? (@nayibbukele) May 18, 2021





"Si alguien cree que el combate a la corrupción tiene tan siquiera un ápice que ver con esto, o es increíblemente tonto o pretende que los demás lo sean", escribió el mandatario en la red social.



"Esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica. Aunque esta vez, se pasaron de cínicos", agregó.



El Faro, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dieron cuenta del extracto de un informe desclasificado el 4 de mayo pasado que señala los nombres de "altos funcionarios del gobierno de los que se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes".



La agenda está clara:



No les funcionó lo de “Dictador”, al contrario, a la gente le dio risa esa idea tan absurda.



Ahora vienen con otra agenda, pero cometen el GRAVÍSIMO ERROR de proteger a los que todo el pueblo sabe que son los mayores corruptos de nuestra historia. — Nayib Bukele ?? (@nayibbukele) May 18, 2021





"La agenda está clara: No les funcionó lo de “Dictador”, al contrario, a la gente le dio risa esa idea tan absurda. Ahora vienen con otra agenda, pero cometen el GRAVÍSIMO ERROR de proteger a los que todo el pueblo sabe que son los mayores corruptos de nuestra historia", agregó.

Vea: EEUU expresa a Bukele profunda "preocupación" por destituciones

Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento desde que el magnate inmobiliario Donald Trump, a quien Bukele consideraba "nice and cool", dejó el Ejecutivo norteamericano.



Las tensiones se incrementaron después de que la Asamblea Legislativa, con amplia mayoría oficialista, votó por destituir a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general.



Este listado es parte de del "anexo del reporte de 90 días de oficiales corruptos en El Salvador, Honduras y Guatemala transmitidos al Congreso en abril de 2021", de acuerdo con los reportes de prensa y la copia difundida.