Nos están matando: Niña palestina conmueve al mundo tras bombardeos en Gaza

Franja de Gaza.

Una nueva madrugada de bombardeos israelíes sobre Gaza aumentó al menos a 200 la cifra de muertos en la franja palestina desde el comienzo de la actual escalada bélica, entre ellos decenas de niños, informaron autoridades del enclave.



Entre los escombros de los edificios destruidos por los ataques israelíes, una niña de 10 años de edad, se convirtió en la protagonista de un video que se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales y que muestra los estragos del conflicto en la Franja.



La pequeña Nadine Abdel-Taif fue captada en video tras los ataques del pasado domingo, rodeada de otros niños que, al igual que ella, se encontraban en shock tras sobrevivir al bombardeo de su barrio, donde decenas de casas fueron reducidas a escombros mientras los equipos de rescate buscaban a sobrevivientes.

"Solo tengo 10 años, me gustaría ser médico para ayudar a mi gente".





"Siempre estoy aterrada. No puedo hacer nada, vean todo esto. ¿Qué quieren que haga?, ¿que lo arregle? Solamente tengo 10 años. Ni siquiera puedo seguir lidiando con esto. ¡Somos niños! ¿Por qué alguien nos lanzaría un misil para matarnos? No es justo, no es justo", se escucha decir a la menor entre lágrimas.



Nadine agrega que quiere "ser médica o cualquier cosa, para ayudar a mi pueblo, pero no puedo. Soy solamente una niña. Ni si quiera sé qué hacer. Estoy asustada, pero en realidad no tanto. Haría cualquier cosa por mi pueblo, pero no sé qué hacer. Solamente tengo 10 años", agrega mientras observa su barrio completamente destruido.



"Todo esto, cuando lo veo, literalmente me pongo a llorar todos los días. Me pregunté a mi misma ¿por qué nos merecemos esto?, ¿qué hemos hecho? Mi familia me dijo que nos odian. No nos quieren porque somos musulmanes. ¿Por qué los musulmanes les provocan eso?", dijo la niña.



Desde el 10 de mayo, cuando comenzó la actual espiral de violencia, 200 palestinos perdieron la vida, de ellos 59 niños, y más de 1.300 resultaron heridos.



El domingo, 42 palestinos, entre ellos al menos ocho niños y dos médicos, murieron en los bombardeos israelíes en Gaza, el mayor número de muertos en un día, según el Ministerio de Salud local.



"Nunca ha habido bombardeos de este calibre", aseguró Mad Abed Rabbo, de 39 años, que vive en el oeste de la ciudad de Gaza y dice sentir "horror, miedo".

Vea: Israel desafía a EEUU y redobla bombardeos contra la Franja de Gaza



Las hostilidades en Gaza estallaron el 10 de mayo con una andanada de cohetes disparados por Hamás contra Israel en "solidaridad" con los centenares de manifestantes palestinos heridos en los disturbios con la policía israelí en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén Este.



Los disturbios en la Explanada, tercer lugar santo del islam, fueron la culminación de fuertes tensiones y enfrentamientos en Jerusalén Este, debido, sobre todo, a la amenaza de expulsión de familias palestinas a favor de colonos judíos en un barrio de la Ciudad Santa.



Las hostilidades se extendieron a Cisjordania, un territorio palestino también ocupado por Israel desde 1967, donde los enfrentamientos con el ejército israelí han causado 19 muertos palestinos.