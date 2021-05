Destapan infidelidades de Bill Gates con sus empleadas en Microsoft

California, Estados Unidos.

Una empleada reveló a la junta directiva de Microsoft, que durante años mantuvo una relación de carácter sexual con Bill Gates, fundador de la compañía y actualmente en proceso de divorcio de Melinda French Gates, tras un matrimonio de 27 años.



De acuerdo con The Wall Street Journal, la ingeniera escribió una carta en 2019 en la que daba detalles de lo suyo con el multimillonario filántropo, exigía modificaciones en su puesto, y pedía que la misiva fuera leída por Melinda.



Tras una investigación, la junta directiva, preocupada por el reclamo, acordó que Gates debía renunciar al puesto de director de la compañía que fundó en 1975.

Los motivos por los que Microsoft echó a Bill Gates de la Junta en 2020:

"Microsoft recibió una queja a finales de 2019 de que Bill Gates buscaba iniciar una relación íntima con una empleada de la compañía en 2000.



"Un comité de la junta revisó el caso, con la ayuda de un bufete de abogados externo. A lo largo de la investigación, Microsoft proveyó un amplio apoyo a la empleada", dijo un vocero de la empresa al medio.

Acoso a empleadas

Cuestionada al respecto, una portavoz de Gates, el cuarto hombre más rico del planeta, confirmó la infidelidad.



Sin embargo, rechazó la idea de que Gates diera un paso al costado a raíz de la investigación, sino por buscar enfocarse en su faceta filantrópica.



"Hubo un affaire hace casi 20 años, que acabó de manera amistosa".



En otro reportaje, también publicado este domingo, The New York Times aseguró que Gates había acosado a varias mujeres que trabajaban para él o en Microsoft o en la Fundación Bill y Melinda Gates.



Diversas fuentes revelaron al diario que Gates comenzó a perseguir mujeres después de casarse con Melinda, en 1994.



Según el medio, por ejemplo, en 2006, tras una presentación en Microsoft, mandó un mail a una mujer para invitarla a salir.



"Si esto te hace sentir incómoda, pretendamos que nunca ocurrió", le escribió Gates.



Repitió el esquema un par de años después, en un viaje laboral a Nueva York por su fundación, con una empleada que lo acompañaba.



Luego de que él la invitara a cenar, ella se sintió incómoda y sólo rió para no comprometerse con una respuesta.



Diversas trabajadoras, actuales y antiguas, señalaron a The New York Times que el comportamiento de Gates creó un ambiente de trabajo poco sano.



También acusaron a Gates de referirse despectivamente hacia su esposa Melinda, lo cual avergonzaba a sus trabajadores.



Gates conoció a Melinda, quien es madre de sus tres hijos, también al interior de Microsoft, donde ella entró a laborar en 1987 como manager de productos.



Según el medio, no se sabe si Melinda estaba al tanto de la conducta de su marido para con otras empleadas.



Consultada para tener la versión del multimillonario, una vocera rechazó el contenido del reportaje del medio y restó valor a los testimonios de las fuentes.



"Cualquier afirmación de que Gates habló de su matrimonio o de Melinda de manera despectiva es falsa. La denuncia de maltrato a sus empleados es también falsa. Los rumores y las especulaciones alrededor del divorcio de Gates se están volviendo cada vez más absurdos", dijo.

La pareja hizo pública su decisión de poner punto final a su matrimonio a inicios de mes, causando un cisma en el mundo financiero y filantrópico, toda vez que su patrimonio supera los 130 mil millones de dólares.



"No creemos que podamos crecer juntos como pareja en la próxima fase de nuestras vidas", declararon en un comunicado conjunto.



Ha trascendido que hace años Melinda contrató a abogados especialistas en divorcios, tras saber que su marido tenía lazos con Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019 acusado de tráfico sexual de menores.



Estaba molesta con Gates, también, luego de que dejara en su puesto a su administrador, quien en 2018 fue acusado de hostigamiento sexual.