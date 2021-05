El alza de la violencia en Nueva York agita la campaña por la Alcaldía

Nueva York, Estados Unidos.

Homicidios y tiroteos en alza, incluido en Times Square, sorpresivos ataques con cuchillo o a golpes en el metro. La criminalidad se disparó en Nueva York y se tornó en un tema central en la campaña para elegir un nuevo alcalde que se decidirá a fines de junio.



Unas 505 personas fueron víctimas de disparos en la mayor ciudad estadounidense en lo que va del año, la mayor cifra en una década, según cifras policiales. Se han registrado 146 asesinatos, contra 104 en el mismo periodo de 2019 y 115 en 2020.



El alza de la violencia comenzó en el verano boreal de 2020, luego de los meses iniciales de confinamiento debido a la pandemia que dejó más de 30.000 muertos en Nueva York, cuando la violencia por armas de fuego cayó a su menor nivel en seis décadas.



Los expertos aseguran que el confinamiento, el desempleo y la falta de actividad explican en gran parte estas cifras, lejos a pesar de todo de los números de los años '80 y '90, cuando la ciudad tenía a veces unos 2.000 homicidios anuales.

"Tengo miedo por mi hija"

El metro también ha sido escenario de violencia. En los últimos incidentes, cinco personas fueron apuñaladas, tajeadas en el rostro o golpeadas el viernes en vagones o estaciones.



"La violencia está claramente en alza (...) y el alza de 2020 corre el riesgo de continuar en 2021", dijo a la AFP John Pfaff, profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho Fordham.



"La vida cotidiana que ocupa a la gente y la mantiene fuera del crimen está cerrada. Hay una incertidumbre económica enorme, un gran estrés emocional (...) Todo esto contribuye a la violencia, que se perpetúa a sí misma", añadió.

Lea: Chile define este domingo una elección histórica para cambiar su eje social



"¿Han estado en el metro? Porque yo he estado, y me asusté (...) No le digo a mi hija que ande en metro, porque tengo miedo por mi hija", dijo recientemente el gobernador Andrew Cuomo, rival del alcalde Bill de Blasio, a quien acusa de no combatir con suficiente fuerza la criminalidad, aunque ambos son demócratas.



Según la policía de Nueva York, se han registrado al menos 300 ataques en el metro este año comparado con 380 a esta altura de 2020. Pero este año a raíz de la pandemia hay tres millones menos de usuarios.

En esta foto de archivo, los oficiales de Nueva York se encuentran en la parada de metro Union Station, que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de ser una de las ciudades más seguras del mundo. Foto AFP



Pat Foye, jefe de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), a cargo del metro, asegura que se precisa "una inyección inmediata de policías en las plataformas y en vagones".



Pero el alcalde lo niega, dice que el tema está politizado y recuerda que hay 600 policías más vigilando las estaciones desde febrero.



"El liderazgo de la MTA atiza el miedo en la gente (...) He andado en el metro. Tantas personas en mi vida andan en metro todo el tiempo. Están abrumadoramente seguras", afirmó hace unos días.



Aseguró que a partir del 17 de mayo, cuando el metro vuelva a operar las 24 horas, como antes de la pandemia, la mayor frecuentación acarreará más seguridad.

La seguridad, en la agenda política

El sábado 8 de mayo, dos transeúntes y una niña de cuatro años resultaron heridos de bala por la tarde en Times Square, por razones desconocidas.



Varios candidatos demócratas a alcalde como el expresidenciable Andrew Yang, el presidente de Brooklyn y expolicía Eric Adams o Raymond McGuire, un exbanquero de Wall Street, acudieron enseguida a Times Square a prometer mejorar la seguridad si son elegidos.



El tema saltó al frente de la campaña electoral por la alcaldía de Nueva York a poco de las primarias demócratas del 22 de junio. Los comicios deben designar al ganador de la elección municipal en noviembre, ya que los republicanos son extremadamente impopulares en Nueva York.

También: El segundo año de la pandemia del coronavirus está matando más gente, advierte la OMS



Y el tema volvió a surgir en el primer debate (virtual) de las primarias demócratas el jueves de noche. "Desfinanciar a la policía es el acercamiento errado para la ciudad de Nueva York", dijo Yang, un moderado.



"La seguridad no es sinónimo de policía", señaló por su lado Dianne Morales, más a la izquierda, tras recordar que la NYPD es la principal fuerza del país con 35.000 agentes.



Algunos republicanos como el comentador de Fox News Tucker Carlson presentan a Nueva York como una ciudad extremadamente peligrosa, pero los demócratas llaman a relativizar los episodios de violencia.



Susan Kang, profesora de la escuela de justicia penal John Jay College, dijo que las cifras de homicidios y tiroteos son bajas todavía, aunque estén en alza.



"Todavía creo que es bastante seguro vivir en Nueva York (...) No escucho a nadie a mi alrededor decir 'No me siento seguro'. Hay un intento político de orientar la discusión", afirmó.