Modelo británica transmitirá en vivo su parto por OnlyFans

Londres, Inglaterra.

Con una cuenta que llega a los 117 mil seguidores, la modelo británica Carla Bellucci, anunció que va a transmitir en vivo su parto mediante su cuenta de OnlyFans.

La modelo ya ha compartido su proceso de embarazo con sus fans en Instagram y tomó la decisión luego que le ofrecieran 10 mil euros.

“Sabes qué, ¿por qué no? (...) Quiero decir, la gente da a luz en ese programa ‘One Born Every Minute’ y no puedo ver la diferencia. ¡Estoy segura de que ni siquiera les pagan!”, aseguró para el medio inglés ‘Daily Star’.

A finales de marzo de este año, Bellucci dijo que aunque estaba embarazada, no iba a dejar de trabajar en la plataforma, pues, según ella, aún muchos hombres están atraídos por las mujeres embarazadas o “con protuberancias”.

“Creo que hay un gran mercado para las personas con fetiches del embarazo y, al final del día, todavía necesito ganar dinero. La gente va a la playa en bikini durante el embarazo, ¿cuál es la diferencia? No estoy desnuda”, explicó en ese momento.

Se espera que el bebé nazca, aproximadamente, en septiembre. A pesar de que se transmitirá el parto, dijo que no piensa publicar fotos del bebé debido a los mensajes negativos que pueda recibir. Belluci tiene dos hijos, de 18 y 15 años, y manifestó que le gustaría que se convirtieran en ‘influencers’.