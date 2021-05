Israel recibe ataques desde el Líbano en plena escalada con Gaza

Jerusalén, Israel.

Al menos tres cohetes fueron lanzados este jueves desde el sur del Líbano a Israel en plena escalada de violencia con las facciones palestinas en Gaza, aunque se desconoce la autoría, informó a Efe una fuente militar libanesa y confirmó el Ejército israelí.



"De tres a cuatro cohetes fueron lanzados desde el sur del Líbano a Israel", señaló la fuente militar libanesa, que pidió el anonimato.



Indicó que las unidades del Ejército libanés han acudido al área donde se han lanzado esos proyectiles y que ya han detenido a los responsables en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, sin identificarlos de momento.



Por su parte, el Ejército israelí confirmó en un mensaje que "tres cohetes se lanzaron desde el Líbano hacia el mar Mediterráneo frente a la costa de Galilea", y agregó que las alarmas antiaéreas no sonaron.



Hasta el momento, el Ejército israelí no ha acusado a nadie de esta acción ni ningún grupo ha reivindicado la autoría.



El año pasado se vivió un fuerte pico de tensión entre la milicia chií libanesa Hizbulá e Israel, que continuamente cruza el espacio aéreo libanés, aunque en los últimos meses la frontera se mantiene en relativa calma.



El Líbano y su vecino Israel no mantienen relaciones diplomáticas; formalmente están en guerra y, a día de hoy, después de varios conflictos armados, no han establecido aún un alto al fuego permanente.



Esta acción sucede en medio de la peor escalada de violencia en los últimos siete años entre palestinos e israelíes que se ha cobrado la vida de al menos 87 palestinos, con varios cientos de heridos y fuertes disturbios en las calles, que se extienden ya por diferentes ciudades. EFE